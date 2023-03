Meglepő, miből készülhet egészséges dopping

Az említett melléktermék nem más, mint az olívaolaj-malom szennyvize. Kétségtelen, hogy elsőre nem hangzik túl gusztusosan a kifejezés, érdemes azonban közelebbről is megvizsgálni, hogy mivel van dolgunk. Mint az az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) honlapján olvasható, a fogalom az olívabogyókból történő olajkinyerés folyamatának egy vízszerű maradványát takarja. Voltaképpen hulladék, amely a sajtolási és mosási eljárás során felhasznált, olajbogyókkal érintkező vízből képződik. „Ezt jellemzően egy az egyben kárba megy az olívaolaj előállítása során” – idézi az Anglia Ruskin Egyetem közleménye dr. Justin Robertset, az Egészség és Sportdietetika tanszék adjunktusát.

Az olívaolaj-készítés során képződő szennyvíz is értékes lehet. Fotó: Getty Images

Érdemes azonban megemlíteni, hogy az olívabogyók számos értékes tápanyagot tartalmaznak, beleértve antioxidáns hatású polifenolokat is. Ezek a bogyókból sajtolt olajban is éppúgy megtalálhatók, sőt, az olajmalmok élelmiszeripari melléktermékként keletkező szennyvíz is tartalmaz fenolos vegyületeket, illetve különösen gazdag hidroxitirozolban. A toszkán Fattoria La Vialla cég kereskedelmi forgalomban is árul ilyen vizet OliPhenolia márkanévvel. Roberts és munkatársai pedig a közelmúltban arról jelentettek meg tanulmányt a Nutrients című tudományos folyóiratban, hogy a legtöbbször valóban csak egyszerű szennyvízként kezelt elegynek lehetnek-e előnyös tulajdonságai a sportteljesítmény támogatásában.

A maga nemében ez volt az első ilyen kutatás a világon. A brit kutatócsoport összesen 29 szabadidős sportolót toborzott egy kísérlethez, akiknek 16 egymást követő napon kellett vagy OliPhenoliát, vagy placebót fogyasztaniuk testmozgás mellé anélkül, hogy tudták volna, melyiket kapták. Az így nyert információk alapján a tanulmány szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy az olívaolaj előállításához használt víz fogyasztása több tekintetben is javította a hobbisportolók teljesítményét a mintegy kéthetes tesztidőszak alatt. Javultak a légzőszervi paramétereik a mozgás megkezdésekor, valamint az oxigénfelhasználásuk alacsony intenzitású mozgás során. Bár magasabb intenzitás mellett már nem lehetett hasonló hatást kimutatni, ugyanakkor az edzés nehézségének szubjektív megélése szintén javult a résztvevőknél, ahogy a kimerítő gyakorlatok utáni regenerációs idejük is lerövidült.

„Hosszú ideje érdekelnek a polifenolok mozgásra gyakorolt előnyös hatásai, legyen szó akár cseresznyéből vagy céklából kinyert derivátumokról. Ahhoz, hogy hasonló hatást érjünk el az olívával, irreális nagy mennyiségben kellene fogyasztanunk mindennap. Így aztán szívesen teszteltük a koncentrált olívabogyóvizet” – árulta el Roberts. Hozzátette, ez utóbbi is tartalmaz hidroxitirozolt, ráadásul egy fenntartható gyártási melléktermékről van szó. A kutató szerint az elegy mindenkinek hasznos lehet, aki rendszeresen végez aerob testmozgást.

