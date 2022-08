Így jelez a testünk, ha több vitaminra van szüksége

Hajhullás, bőrkiütések

Nagyon gyakran utal B7-vitamin, azaz biotinhiányra. Ilyenkor érdemes több mandulát, szójababot, burgonyát és banánt iktatni az étrendünkbe, illetve együnk több gombát, sajtot, spenótot, karfiolt és főtt tojást.

Izomgörcsök

Ha gyakran görcsöl be például a vádlink, akkor ez jelezhet kalciumhiányt, magnéziumhiányt, illetve káliumhiányt is. Olyanokra jellemző, akik sokat és intenzíven sportolnak, mert ilyenkor a verejtékezéssel sok ásványi anyag is kiürül a szervezetből. Együnk több diófélét, sütőtököt, banánt és almát.

Végtagok zsibbadása

B-vitamin, illetve folsavhiányt jelezhet, amely hatással van arra, hogy mennyi oxigén jut el a sejtjeinkhez. Együnk több babot, citrusfélét, tenger gyümölcseit és baromfit.

Pattanásszerű kiütések a csípőn, a kezeken

A-vitamin-, illetve D-vitamin -hiányra utalhat, illetve zsírsavak hiányára is. Együnk sok diófélét, lazacot, illetve sárgarépát és piros színű kaliforniai paprikát.

Sárgás szemfehérje

B12-vitamin hiányára utalhat. Együnk több csirkemájat, tejterméket, lazacot, tonhalat, bárányt.

Ínyduzzadás, ínygyulladás

Nagyon gyakori a D-vitamin -hiányban szenvedőknél. Ha egészséges fogakat és ínyt szeretnénk, fontos, hogy kalciumban, foszforban és D-vitaminban gazdag legyen az étrendünk. Fogyasszunk sok tejterméket, barna rizst, paradicsomot, babot, halat, citrusféléket és szőlőt.

Berepedezett bőr a száj sarkában

Leggyakrabban B3-, B2- és B12-hiányra, illetve vashiányra, cinkhiányra utalhat. Együnk több baromfit, halat, tojást, babot és diófélét.

