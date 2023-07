A-vitamin: nem mindegy, mennyit viszel be

Az A-vitamin számos élelmiszerben előforduló, zsírban oldódó vitamin, melyről sokan tudják, hogy a látásra, a csontnövekedésre és a bőr egészségére is jó hatással van, és egyre többen szereznek tudomást a bőröregedést gátló retinol pozitív hatásairól is. Ezért sokan az A-vitamin vegyületeit (mint a béta-karotin vagy a retinol) kozmetikumként használják, vagy étrendkiegészítőként fogyasztják. Arról azonban sokan nem tudnak, hogy az A-vitamin túlzott használata veszélyes is lehet az egészségre – hívja fel a figyelmet a Pénzcentrum.

Megfelelő táplálkozással is fedezhetjük a napi ajánlott mennyiséget. Fotó: Getty Images

Eltérő lehet a vitaminszükséglet

Az A-vitamint gyakran fogyasztjuk ma már étrend-kiegészítők formájában, illetve egyes élelmiszereket – margarinokat, gyümölcsleveket – is dúsítanak vele. Ezen felül most már számos kozmetikai termék tartalmaz retinolt, vagy más A-vitamin vegyületeket, így könnyen megtörténhet, hogy észre sem vesszük, mégis túlfogyasztjuk az A-vitamint. Általános ajánlások szerint legjobb, ha a szükséges mennyiséget a megfelelő étrenddel biztosítjuk. A-vitamint tartalmaz például a hal, a máj, a különféle tejtermékek és a tojás.

Az A-vitamin ajánlott napi bevitele függ attól, hogy valaki milyen életkorban van és milyen nemű. Lehetnek azonban egyéb befolyásoló tényezők is, ilyen a várandósság, a szoptatás, az alkoholfogyasztás, illetve ha valaki rendszeresen nehéz fizikai munkát végez. Általánosságban elmondható, hogy egyetlen sárgabarack nagyjából az ajánlott napi mennyiség 64 százalékát, egy sárgarépa pedig az 55 százalékát fedezi egy normál életmódú felnőtt esetén.

Veszélyes, ha túladagolod

Az A-vitamin hiány nem jellemző fejlett társadalmakban, a naponta fogyasztott élelmiszerekkel kielégíthető a napi szükséglet. Ritkán előfordulhat csecsemők, kisgyermekek, vagy várandósok esetében, ha nem megfelelő a táplálkozásuk. Egyes betegségek is hajlamossá tehetnek A-vitamin hiányra, ha a felszívódás valamilyen akadályba ütközik, vagy a szervezet valamiért nem képest a karotinoidokat vitaminná alakítani.