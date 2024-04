Ezeket nagyon sokan elrontják ételkészítésnél

Rengeteg hamis mítosz és káros szokás kapcsolódik az ételkészítéshez – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A Food Safety News cikkére hivatkozva azt írták, az Egyesült Királyságban egy online felméréssel derítették ki, melyek a legelterjedtebb élelmiszer-higiéniás bakik és hiedelmek. A válaszok megdöbbentőek.

Minden harmadik válaszadó megmossa a nyers csirkét sütés előtt, ez a gyakorlat azonban keresztszennyeződésekhez vezethet. Fotó: Getty Images

Még mindig sokan megmossák a nyers húst

Minden harmadik válaszadó megmossa a nyers csirkét sütés előtt, pedig már több kutatás is bizonyította, hogy ez a gyakorlat keresztszennyeződésekhez vezethet, a fröcsögő vízzel ugyanis a kezünkre, a munkalapra és az edényekre kerülhetnek a húson lévő baktériumok. De sokan azt is elrontják, hogy ugyanazt a konyharuhát többféle célra – például kéztörlésre és edények szárítására – is használják. Ötből egy válaszadó pedig nyitott ételtartóban tárolja a hűtőben a maradék élelmiszereket.

Tényleg át kellene mosni a tésztát főzés után?

A nyers hús lemosása mellett talán a főtt tészta leöblítésével kapcsolatban van még a leghevesebb vita az emberek között. Most akkor szükséges vagy sem? Mutatjuk a szakértők véleményét.

Meglepő, mennyien hisznek az 5 másodperces szabályban

A kutatásból az is kiderült, hogy az emberek negyede azt gondolja, hogy az élelmiszerek lefagyasztása elpusztítja az összes káros baktériumot. A válaszadók egyötöde bevallotta, hogy hisz a földre eső élelmiszerekre vonatkozó 5 másodperces szabályban, 50 százalék pedig úgy gondolja, hogy egy penészes sajt a romlott rész levágása után biztonságosan fogyasztható.

A beérkezett válaszok alapján a fogyasztók csaknem 90 százaléka tudja, hogy a nyers húshoz és a zöldségekhez ugyanazt a vágódeszkát legfeljebb alapos tisztítás után szabad használni, mégis csak 18 százalékuk teszi ezt meg…” – jegyezték meg a posztban.