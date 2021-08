Megdöbbentő, mennyi magyar túlsúlyos

A magyar az Európai Unió (EU) negyedik leginkább túlsúlyos nemzete. Az Európai Egészségfelmérés (EHIS) legfrissebb eredményei szerint itthon az össznépesség 58,3 százaléka túlsúlyos - csupán Málta, Horvátország és Csehország előz meg bennünket.

Fontos tudni azt is, hogy a nők körében a számos kudarcos diéta jojóeffektushoz vezet, vagyis minden szakszerűtlenül és szenvedéssel leadott kiló az adott fogyókúrás módszer abbahagyásakor gyorsabban és több kiló formájában tér vissza. " A csodadiéták az anyagcserét teszik tönkre " - magyarázta Farkas Kitti. Mint mondta, az életkor előrehaladtával mind a túlsúlyosak, mind az elhízottak aránya is nő. Tartós eredményt viszont "kampányszerű" fogyókúrával nem érhetünk el. A megoldást inkább a hosszú távon is fenntartható életmódváltásban, egészséges életmódban és megfelelő mennyiségű mozgásban találhatjuk meg.

A felmérés eredménye szerint Magyarországon az elhízottak csoportjába tartozik a teljes lakosság 23,9 százaléka, nemekre lebontva minden ötödik nő (19,9 százalék) és minden negyedik férfi (25,1 százalék) . Az EU-ban ráadásul a magyar nők a hetedik helyen állnak a túlsúlyosság nemzeti rangsorában: a túlsúlyos magyar nők aránya 52,1 százalék. Emellett azt is látni lehet, hogy rengeteg diétás módszer közül választhatnak az emberek - és óriási is a kereslet ezekre -, azonban az eredmények szerint ezek többségükben nem hatékonyak, nagy részük csak pénzkidobás.

Az EU lakosságának 51,3 százaléka túlsúlyos , a magyarok körében azonban 58,3 százalék ez az arány - derült ki az Európai Unió Statisztikai Hivatalának friss adataiból. A magyar férfiak esetében különösen aggasztó a helyzet : 65,3 százalékuk túlsúlyos, szemben az 58,4 százalékos EU-átlaggal. " A túlsúlyos emberek csaknem fele elhízottnak is számít , ami azt jelenti, hogy körükben fokozottan számolni kell a plusz kilókhoz köthető életmódbetegségekkel" - mutatott rá Farkas Kitti, az Alakorvoslás Program alapító orvosa. Az elhízás ugyanis megnöveli a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek és egyes daganatos betegségek kockázatát is.

Tisztelt Doktor Úr! Többen is kérdezték már előttem a szülés utáni "kötényhas" TB-s eltávolításáról. Az én kérdésem is ezzel kapcsolatos. Nekem 3 gyermekem van, és már az első terhesség után ottmaradt a felesleges bőr, de mivel még terveztünk gyermeket, nem foglalkoztam vele, most viszont nagyon szeretnék megszabadulni tőle. Olvastam a válaszaiban, hogy a BMI a döntő. Terhesség utáni esetben mi a kiinduló súly? Az első terhesség előttit nézik, vagy a terhességek ideje alatt elért maximumot? És mit néznek, a terhesgondozási könyvet? Én már csak 47 kg vagyok, annyira meg akartam szabadulni a pocaktól, a férjem már pszichológushoz akar küldeni. Beszéljek a háziorvossal? Válaszát és segítségét előre is köszönöm! Tisztelettel: Veronika

Tisztelt Veronika! A valaha volt legmagasabb testsúly számít, melyet a háziorvos igazol le egy beutaló formájában. Üdvözlettel: dr. Éles György