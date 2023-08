Ezért ne dobd ki a karfiol leveleit

Kevesen tudják, de a karfiol leveleit nem feltétlenül kell kidobni, hiszen meg lehet őket enni. Teheted például krémlevesbe vagy húslevesbe, de akár meg is párolhatod a karfiolrózsákkal együtt – erre hívta fel a figyelmet az egyik Facebook-posztjában a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ).

A bejegyzéshez hozzászólók egyébként arra is felhívták a figyelmet, hogy nemcsak a karfiol, hanem a karalábé, a retek és a sárgarépa levelei is ehetőek.

Ízletes és egészséges ételek szezonális zöldségekből

Az MDOSZ által nemrég indított, Főzz okosan az Okostányérral című edukációs sorozat második részében a karfiol mellett a pritamin paprika, a csiperkegomba és a cukkini elkészítéséhez is adtak tippeket a szakértők. Mint kiemelték, a pritamin paprikát és a csiperkegombát nem javasolt főzni, sütőben, mikróban és párolva azonban mindössze néhány perc alatt nagyszerű ételeket varázsolhatsz ezekből is.

A gombaféléket csak rövid ideig ajánlott hőkezelni, így ugyanis roppanósak és ízletesek maradnak. A megpárolt pritamin paprikából – némi póréhagyma és tejföl hozzáadásával – finom szósz készülhet, amelyet tésztával vagy sült hússal fogyaszthatsz.

A fentiek mellett a cukkiniből is érdemes minél többet venni és enni, amíg tart a szezonja. Az akár nyersen is fogyasztható zöldség igen változatosan felhasználható: lehet belőle köret, főzelék vagy akár rakott étel is.