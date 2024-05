A szélsőséges szépségideálok mentálisan és fizikailag is káros hatásaira hívták fel a figyelmet magyar kutatók egy úgy kutatásban, amelyről a Semmelweis Egyetem oldalán számoltak be. Mint írták, a divatipar által sulykolt üzenetek evés- és testképzavarokhoz vezethetnek, amelyek nem csupán a modelleket, hanem a rájuk példaképként tekintő fiatal lányokat is érintik.

A divatipar még ma is a túlzott soványságot hirdeti. Fotó: Getty Images

A modellek többsége kórosan sovány

A Semmelweis Egyetem szakemberei 84 nemzetközi úgynevezett „high-fashion” modellt vontak be a kutatásba 2016 júniusa és 2021 májusa között. Az alanyoknak 23 nyitott kérdésre kellett válaszolniuk anonim módon. A karrierjükről, a divatiparban szerzett tapasztalataikról, valamint a testképükkel és életmódjukkal kapcsolatos személyes kihívásaikról kérdezték őket. A modellek átlagéletkora 23 év volt, és 17 országból jelentkeztek – volt köztük például amerikai, kanadai, holland, angol, francia, magyar, lengyel, orosz és spanyol is. Az e-mailben és videóinterjúkban gyűjtött válaszokat a kutatók néhány szavas szegmensekre osztották, amelyeket 31 különböző kód (például testsúly, testmozgás, visszaélés, diétás ellenőrzés, extrém kalóriaszűkítés) segítségével elemeztek.

A kutatás a modellek testtömegindexével (BMI) kapcsolatban aggasztó tendenciákat tárt fel: 88,7 százalékuk a sovány vagy a kórosan sovány kategóriába esett. „Tanulmányunk azért is egyedülálló, mert a korábbiakhoz képest a női divatmodelleknek egy összetettebb, nemzetközi csoportját vonta be. Emellett ez az első olyan kvalitatív kutatás, amely tematikus tartalomelemzést alkalmazva vizsgálja az evészavarokat és a testkép-problémákat ebben a csoportban” – magyarázta dr. Bogár Nikolett, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének PhD-hallgatója, a Frontiers in Psychiatry című folyóiratban nemrég megjelent tanulmány első szerzője, aki korábban maga is évekig modellkedett a divatipar legnagyobb szereplőinek kifutóin szerte a világban.

„Kövérnek éreztem magam és ezt utáltam”

A modellek a testükkel kapcsolatban tették a legtöbb észrevételt. A többség, 89,3 százalék negatív véleményt fogalmazott meg – például „kövérnek éreztem magam és ezt utáltam”. 64,3 százalék a jelenlegi testalkatáról ugyan pozitívan nyilatkozott („szerintem tökéletes a testem”), ezek a résztvevők azonban gyakran extrém fogyókúrákat követtek, és nagyobb valószínűséggel említettek testképzavarokkal és pszichológiai problémákkal kapcsolatos tüneteket, illetve sűrűn tettek negatív megjegyzéseket a testsúlyukra.

A résztvevők 45,2 százaléka negatív érzéseket fogalmazott meg étkezési szokásaival kapcsolatban, például azt, hogy nem képes élvezni az ételeket. Ezzel szemben csupán 23,8 százalék osztott meg pozitív nézeteket az evésről. Azok a modellek, akik negatívan nyilatkoztak evési szokásaikról, gyakran számoltak be testképzavarra emlékeztető tünetekről, illetve hajlamosak voltak a túlevésre is. 78,6 százalék említette, hogy szigorúan kordában tartja az ételfogyasztását, gyakran kihagyja az étkezéseket, vagy nagyon keveset eszik. Emellett 27,4 százalék minimál diétán volt, például naponta mindössze három almát evett, míg 40,5 százalék extrém módon redukálta a kalóriabevitelt.

Azok a fiatal modellek, akik ennyire szigorú diétákat követnek, túl sokat sportolnak, önhánytatást gyakorolnak vagy hashajtókat használnak, komoly egészségügyi veszélynek teszik ki magukat. Például emésztési problémák, hajhullás, a hormonális egyensúly megborulása, csontritkulás és szívproblémák is kialakulhatnak náluk. Az egészségügyi problémákon túl a modellkedés jelentős mentális és érzelmi kihívásokkal jár, a traumatikus élmények és az érzelmi támogatás hiánya miatt nagyobb lehet a kockázata az evészavarok kialakulásának. A kutatásunk rávilágít arra, hogy elengedhetetlen a divatszakmában dolgozók védelme, egészségügyi szűrésekre és jobb támogatói rendszer kiépítésére lenne szükség” – mutatott rá dr. Bogár Nikolett.

Lányok milliói vélik követendő példának az evészavart

A fent felvázolt helyzet közvetve népegészségügyi problémákat is felvet. A közösségi médián keresztül ugyanis fiatal lányok milliói tekintik a kórosan sovány modelleket a példaképüknek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint 2019-ben 14 millió embernél fordultak elő evészavarok, köztük csaknem 3 millió gyermeknél és serdülőkorúnál. Számos, a közelmúltban megjelent hír szerint a tinédzser lányok körében egyre gyakoribb az ilyen rendellenesség, amelynek előfordulása a COVID-járvány idején jelentősen megnőtt.