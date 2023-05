Reggelik az egészséges bélműködésért

A reggeli rohanásban ha már megvan a napindító néhány falat és a kávé, az pozitívnak tekinthető. Azonban a szakemberek szerint elég csak egy kicsivel több figyelmet szentelni a reggelire, hogy minden tekintetben produktívabban kezdődjön a nap – vagyis, hogy bélműködésünk is beinduljon. Az alábbi összetevőket érdemes felírni a listára, néhányat közülük pedig akár kombinálni is, és a hatás nem marad el – írja a Mindbodygreen.

Avokádó, az egyik legjobb rostforrás

Kutatások szerint a napi rostbevitel növelése nagyban segítheti a széklet gyakoriságának és állagának javulását. De hogyan fogyasszunk több rostot? Például úgy, hogy időnként reggelire megeszünk egy fél avokádót, ami 6.7 gramm rostot tartalmaz. Fogyaszthatjuk avokádókrém formájában pirítósra kenve, vagy beledobhatjuk a turmixunkba is, a lényeg, hogy az avokádó kitűnő választás, ha rendszeres székletre törekszünk.

Azáltal, hogy lassítják bizonyos tápanyagok, például a szénhidrátok és zsírok felszívódását, a rostok segíthetnek abban is, hogy hosszabb ideig jóllakottak maradjunk, és a vércukorszintet is segíthetnek kordában tartani.

Zabpehely, az oldhatatlan rostok kiváló forrása

A zabban az a jó, hogy egyszerre tartalmaz oldhatatlan rostokat (amelyek a széklet nagy részét alkotják) és oldható rostokat (amelyek a méregtelenítéshez fontosak). Így segíthet abban, például reggelire zabkásaként fogyasztva, hogy bélműködésünk mindig zökkenőmentes lehessen.

A zabpehely kiváló napindító fogás. Fotó: Getty Images

Ha jó emésztés, akkor probiotikumok

Ha a bélmikrobiomunk egészséges, akkor jó eséllyel lesz rendszeres székletürítés is. Érdemes tehát kefirt vagy kimchit is fogyasztani reggel, mert jótékony baktériumokkal erősíthetik a mikrobiomot. Aki a fentieket nem szereti, annak alternatív megoldásként probiotikus étrendkiegészítőt is lehet fogyasztani.

A kivinek is jár az elismerés

Ez a szőrös gyümölcs tele van antioxidánsokkal, fogyasztása pedig bizonyítottan pozitívan befolyásolja a felső gátizomzat egészségét és a bélműködést. A zabhoz hasonlóan a kivi is forrása az oldható és oldhatatlan rostoknak, amelyekre a bélrendszerünknek szüksége van ahhoz, hogy székletünk rendszeres legyen.

Hogy még inkább beindítsuk a dolgokat odalent, érdemes a kivit a legjobb rostforrásokkal kombinálni. Tegyünk néhány szeletet a reggeli zabkásánk tetejére, vagy dobjuk az avokádós turmixunkba!

Extra szűz olívaolaj, az olajozottabb működésért

A kutatások szerint az olívaolaj segíthet a széklet továbbításában és serkenti a védő bélbaktériumok növekedését (amellett, hogy számos más, tudományosan alátámasztott egészségügyi előnyről is beszámol). Hogy a reggeli rutinba hogyan lehet beilleszteni? Meglepően sokféleképpen! Cseppenthetünk belőle a turmixunkba, a kávénkba vagy a joghurtunkba, de egy kávéskanállal akár önmagában is bevehetjük.

Aki pedig olyan további szokásokkal tudja támogatni a fenti reggeli tippeket, mint például a stressz-szint alacsonyan tartásával, elegendő alvással, testmozgással és a medencefenék egészségének ápolásával, annak biztosan nem jelent majd gondot az óramű pontossággal érkező reggeli mosdóigény.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!