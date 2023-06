Mutatjuk, kánikula idején mit egyél – és mit ne

Ha szeretnéd kímélni a szervezetedet, és nem terhelni az emésztőrendszeredet, akkor a kánikula idején ajánlott tudatosan a magas víztartalmú és tápláló zöldségekből, gyümölcsökből készített fogásokat választani a klasszikus, magyaros, fűszeres ételek helyett – ezt tanácsolja Vékony Blanka dietetikus, a Semmelweis Egyetem Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének tanársegédje is. Ahogy az intézmény közleményében is kiemelik, a lédús, frissítő és vitamindús falatokkal az izzadással elvesztett ásványi anyagokat és a vizet is pótolhatjuk.

Óvatosan a zsíros, fűszeres, húsos fogásokkal!

Gyakori nyáresti, családi program a grillezés és a bográcsozás, azonban ilyenkor is fontos figyelni arra, hogy ne terheld túl az emésztőrendszert. „A túl zsíros, fűszeres ételek emésztése nagyobb feladatot jelent szervezetünkre nézve, főleg ha ezeket egyszerre nagy mennyiségben fogyasztjuk. Ilyenkor kellemetlen hasi tüneteket, puffadást, hasfájást, hányingert tapasztalhatunk, de akár még hasmenés is jelentkezhet” – olvasható a Semmelweis Egyetem tájékoztatójában.

A hagyományos hús és burgonya mellett érdemes kipróbálni a grillezve is kipróbálni egyes zöldségeket, például a cukkinit, a padlizsánt, a sárgarépát, a gombát, a céklát vagy a kápia paprikát. Bográcsozáskor pedig részesítsd előnyben az alacsonyabb zsírtartalmú húsokat és húsrészeket, valamint törekedj arra, hogy ezekből a magyaros ételekből csak kisebb mennyiséget fogyassz a nagy melegben.

Hogy a finom fogások a szívünknek is egészségesebbek legyenek, érdemes betartani néhány tanácsot.

Az sem mindegy, hogyan tárolod az ételeket

Kánikula idején az ételek tárolásával is körültekintőnek kell lenned. Az általános alapelveket a nyári hónapokban sokkal szigorúbban be kell tartani – figyelmeztetett Vékony Blanka. A megfőzött ételeket például minél előbb hűtsd le, de fokozottan ügyelj a tojásos, majonézes és a tejalapú ételekre is.

Fontos továbbá, hogy ne szakadjon meg hosszú időre a hűtési lánc – bevásárláskor se. Ha pedig utazol, esetleg kirándulni vagy strandra mész, akkor a legjobb, ha viszel magaddal hűtőtáskát is.

Fontos a napi 2,5 liter folyadék

A kánikulában különösen lényeges a folyadékpótlás. Nem véletlen, hogy ilyenkor jobban kívánod a folyadékot, és könnyebben megiszod a szükséges napi 2-2,5 litert. Ám ha testmozgást végzel a melegben vagy a szabadban dolgozol, akkor megnövekszik a folyadékszükségleted, legalább napi 3 literre. Folyadékpótlásra a csapvíz vagy az ásványvíz a legjobb választás, de az enyhén hűtött tea vagy a fagyasztott gyümölccsel ízesített víz is remek alternatíva. Ráadásul számos szezonális zöldség és gyümölcs kimondottan magas víztartalmú, mint például a görög- és sárgadinnye vagy az őszibarack. De a levesek is alkalmasak a folyadékpótlásra.

Nem árt tisztában lenned azzal is, hogy a nyári kánikulában a túlzott koffeinbevitel erős szívdobogást okozhat, ezért érdemes kevesebb kávét fogyasztanod. (A reggeli feketének ráadásul vízhajtó hatása is van.) Kerüld az alkoholfogyasztást és a cukrozott üdítőket is! Emellett a forró, csípős, fűszeres levesek helyett jobban esnek ilyenkor a hideg zöldség- és gyümölcslevesek. De akár a zöldségekből, fűszernövényekből készített, húsok mellé is fogyasztható mártások is jó alternatívát jelentenek a folyadék pótlására, csakúgy, mint a szezonális gyümölcsöket tartalmazó smoothie-k és turmixok.

További hasznos tippek, tanácsok

A vizet egyszerre hűtheted és ízesítheted fagyasztott gyümölcsökkel, például ribizlivel, áfonyával vagy eperrel, de akár mentalevelet is fagyaszthatsz a jégkockákba. A jéghideg italok fogyasztásától ugyanakkor érdemes tartózkodni

Tartármártás helyett próbálj ki zöldségekből készült alternatívákat, például a kapormártás. Készíthetsz továbbá tojás és olaj nélküli, könnyű mártást, más néven hamis majonézt.

Kiengedett mélyhűtött termékeket és megolvadt fagylatot/jégkrémet soha ne fagyassz vissza! Ha pedig nem otthon fagyiznál, mindenképpen olyan cukrászdát válassz, ahol adottak a megfelelő hűtési körülmények!

A hozzáadott cukor mennyisége ne haladja meg a napi energiabeviteled 10 százalékát! A limonádét például cukor helyett gyümölcsökkel vagy mézzel is ízesítheted.

Készíts otthon egészséges és tápláló zöldségkrémeket. Finom és hűsítő lehet egyebek mellett a mentás zöldborsókrém, a cukkinikrém vagy a klasszikus padlizsánkrém is. Érdemes ezeket alacsonyabb zsírtartalmú tejszínnel vagy tejjel készíteni!

