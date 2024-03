Aszály, hőség, tűzvész – Európa nagy része lakhatatlanná válhat

A tavalyi év a valaha mért legmelegebb volt, tavaly február és idén január között több mint másfél Celsius-fokkal emelkedett a globális átlaghőmérséklet. Bár a fosszilis anyagokból származó kibocsátás csökken, Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a Föld átlaga, ezért az öreg kontinens nagy része lakhatatlanná válhat – összegzi az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb jelentését az EconomX.

Európa számos területét fenyegeti a felmelegedés. Fotó: Getty Images

Hatalmas területek kerülhetnek víz alá

A jelentés szerint az aszály és a hőség okozta károk egyre erősebbek lesznek, emellett számos régiót az is megterhel, hogy a rekkenő hőség miatt a turizmus is megcsappant. Az Európai Bizottság elemzései alapján mindez komoly veszélyt jelent a kontinens mediterrán térségére, azaz Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Albánia, Koszovó, Macedónia és Görögország gazdasága számára. Emellett a szárazság miatti tűzvész is egyre súlyosabb gondokat okoz.

Az Európai Aszálymegfigyelő Intézet becslése szerint Európa évente 84 ezer milliárd tonna vizet veszít. A hőmérséklet emelkedése miatt az évszázad végére Spanyolország, Dél-Olaszország és Görögország tengerparti területei szinte vagy teljes egészében élhetetlenek lesznek. Szintén óriási gond, hogy a hőmérséklet emelkedése a gleccserek olvadásával és az óceánok szintjének emelkedésével is jár, ami miatt számos tengerparti régió víz alá kerülhet. Ez legjobban Hollandiát érinti: az ország felét elöntheti a tenger.