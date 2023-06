9 ital, amely jobb, mint a kávé

Bár a – mértékkel fogyasztott – kávénak számos egészségügyi előnye is ismert, a túlzott koffeinbevitelnek káros hatásai is lehetnek. Ezért az alábbiakban – a Healthline gyűjtése nyomán – kilenc (többnyire koffeinmentes) alternatívát ajánlunk, amelyek olyan pozitív tulajdonságokkal – például magas antioxidánstartalommal vagy probiotikus hatással – is rendelkeznek, amelyekkel a hagyományos reggeli fekete nem.

Cikóriakávé

A cikóriagyökérből készült ital az egyik legismertebb kávépótló. Íze nagyon hasonlít a kávééhoz, azonban nincs benne koffein. Rendkívül gazdag viszont inulinban – ez egy alacsony energiatartalmú, vízben oldható rost, amely elősegíti a jó baktériumok, különösen a bifidobaktériumok és a laktobacillusok szaporodását, ezzel pedig hozzájárul az emésztés és a bélrendszer egészséges működéséhez.

A cikóriakávét pontosan úgy kell elkészíteni, mint a hagyományos feketét, csupán nem kávébabőrleményt, hanem pörkölt és leőrölt cikóriagyökeret kell a kávéfőzőbe tenni. Az ajánlott adagolás szerint 2 evőkanál őrleményből 180 milliliter kávépótoló ital készíthető, de bátran változtass az arányokon egyéni ízlésednek megfelelően.

Figyelem! Terhesség és szoptatás idején nem javasolt a cikóriagyökér fogyasztása, ugyanis nincsenek információk arról, hogy ez az ital ezekben az élethelyzetekben is biztonságos-e.

Matcha tea

A matcha tea a zöld tea egyik fajtája, és már egyetlen adagja is tele van jótékony hatású antioxidánsokkal. Az ital koffeintartalma azonban nagyban függ az elkészítési módjától – egy adag 35, de akár 250 milligrammnyi koffeint is tartalmazhat.

A matcháról úgy tartják, hogy rendszeres fogyasztása esetén csökkentheti a magas vérnyomás kockázatát. De a fogyás elősegítésével és a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb rizikójával is összefüggésbe hozták már.

Rengeteg alternatívája létezik a reggeli kávénak. Fotó: Getty Images

Arany tej

Ahogy már korábbi cikkünkben olvashattad, az arany tej egy kurkumával és további fűszerekkel ízesített, meleg tej, amely tradicionális indai italnak számít. Szintén egy koffeinmentes alternatíva, egyes összetevőinek – a gyömbérnek, a fahéjnak, a kurkumának és a fekete borsnak – azonban élénkítő hatást tulajdonítanak. Az ital jellegzetes színét a kurkuma adja, emellett pedig erős gyulladáscsökkentő hatást is kölcsönöz az arany tejnek. A fekete bors pedig segíti a szervezet kurkumin felszívódását.

Így készítsd el az arany tejet

Az arany tej elkészítése mindössze 5 percet vesz igénybe. Keverj el egy bögre tejben – vagy tejhelyettesítő italban – fél teáskanál őrölt kurkumát, negyed teáskanál fahéjat, nyolcad teáskanál őrölt gyömbért és egy csipet fekete borsot. Ízlés szerint méz is adható hozzá. A keveréket aztán gyakori kevergetés mellett forrósítsd fel alacsony/közepes lángon.

Citromos víz

Sokak szerint a citromos víznél nincs is jobb reggeli frissítő. Koffein- és kalóriamentes, cserébe viszont gazdag C-vitaminban. Antioxidáns hatású, serkenti a szervezet kollagéntermelését, elősegíti az immunrendszer egészséges működését, és nem utolsósorban remekül hidratál. Ahhoz, hogy te is kiélvezd ezeket az előnyöket, mindössze annyit kell tenned, hogy belefacsard fél citrom levét egy pohárnyi hideg vízbe. Bátran ízesítheted egyéb hozzávalókkal, például uborkával, mentával, görögdinnyével vagy bazsalikommal.

Yerba mate

A Yerba mate egy gyógytea, amelyet dél-amerikai magyalfa, az llex paraguriensis szárított leveleiből készítenek. A leveleket le kell forrázni, majd 3-5 perc áztatás után már fogyasztható is az ital. Koffeintartalma a kávééhoz hasonló. Tartalmaz továbbá riboflavint, tiamint, foszfort, vasat, kalciumot, valamint C- és E-vitamint is, mindemellett tele van antioxidánsokkal. Egészségügyi előnyei ellenére azonban ajánlott mértékkel fogyasztani, egyes tanulmányok szerint ugyanis megnövelheti bizonyos ráktípusok kialakulásának esélyét azoknál, akik rendszeresen nagy – napi 1-2 litert is elérő – mennyiséget isznak belőle.

Chai

A chai egy fűszeres, jellegzetes ízű feketetea-keverék, amely nagyjából feleannyi koffeint tartalmaz, mint egy csésze kávé. Gyakori fagyasztását egyes kutatások összefüggésbe hozták a szívbetegség kockázatának csökkenésével. Ehhez az előnyhöz azonban naponta maximum 4 csészével szabad inni belőle. Emellett erős antioxidáns tulajdonságokat is tulajdonítanak neki.

Rooibos tea

A vörös teaként is emlegetett rooibos egy koffeinmentes teafajta, amelynek enyhén édes, gyümölcsös íze van. Antioxidánstartalma igen magas, kevés benne ugyanakkor a vas felszívódását gátló tannin. Egyes kutatások szerint a Dél-Afrikából származó ital segíthet a szívbetegségek megelőzésében, valamint rendszeresen fogyaszt a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát is mérsékelheti.

Almaecetes ital

Az almaecetes italt is a kávé egyik legjobb koffeinmentes alternatívájának tartják. Vizsgálatok szerint jótékonyan befolyásolja a vércukorszintet, valamint a szervezet inzulinérzékenységét. Egyes kutatási eredmények pedig azt feltételezik, hogy az ital fokozza a teltségérzetet, ezért jó barátja lehet a fogyni vágyóknak.

Jó tudni! Az ital elkészítéséhez mindössze el kell keverned 1-2 evőkanál szűretlen almaecetet 1 bögre hideg vízzel. Opcionálisan 1-2 evőkanál méz vagy más édesítő is adható hozzá. Fontos azonban, hogy hígítás nélkül semmiképpen se igyál almaecetet, kimarhatja ugyanis a szádat és a torkodat. Rendszeresen azonban még hígított formában sem javasolt fogyasztanod, károsíthatja ugyanis a fogzománcot. Fogaid védelme érdekében az almaecetes ital megivása előtt és után is érdemes tiszta vízzel kiöblíteni a szádat.

Kombucha

A kombucha egy fermentált fekete tea, amely igen gazdag probiotikumokban, ecetsavatban és antioxidánsokban. Ezek bevitelének számtalan előnye lehet, a kombucha emberi egészségre gyakorolt hatását azonban még nem vizsgálták meg átfogóan. Az állat- és laboratóriumi vizsgálatok azonban arra engednek következtetni, hogy ez az ital erősítheti az immunrendszert, valamint normalizálhatja a koleszterinszintet és a vércukorszintet.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!