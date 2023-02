Mire kell figyelni a vízben oldódó vitaminoknál?

A friss zöldségek és gyümölcsök szűkösebb kínálata, illetve a kevés napsütés miatt tavaszra a szervezet vitaminraktárai kiürülnek, melynek hatásait sokan érezhetik magukon. Az ólmos fáradtság, kedvtelenség és a koncentrálási nehézségek hátterében nagyon sok esetben bizonyos vitaminok hiánya állhat, melyek pótlására ebben az időszakban kiemelt figyelmet igényel. Különösen fontos lehet a vízben oldódó vitaminok bejuttatása, melyekkel kapcsolatban továbbra is sok tévhit él a köztudatban.

Miben különlegesek a vízben oldódó vitaminok?

A vitaminokat két fő csoportra oszthatjuk: léteznek zsírban, illetve vízben oldódóak. A vízben oldódó vitaminok közé tartozik a C-vitamin, a B-csoport vitaminjai (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) és a H-vitamin. A zsírban oldódó vitaminok közé pedig az A-, D-, E- és K-vitaminokat sorolhatjuk. Mindkét csoportba tartozó vitaminokra szüksége van a szervezetnek az alapvető életfolyamatok zavartalan fenntartásához, néhány dologban azonban jelentős különbség van közöttük.

A vízben oldódó vitaminok pótlására kiemelt figyelmet kell fordítani. Fotó: Getty Images

A zsírban oldódó vitaminok felszívódásához zsiradék jelenléte szükséges, a szervezetben pedig jellemzően jól elraktározódnak, így ritkábban alakul ki belőlük hiány. Ezzel szemben a vízben oldódó vitaminokat a szervezet nem (vagy csak korlátozott mértékben és ideig) tudja elraktározni, ami miatt rendszeresen, lényegében mindennap pótolnunk kell őket, hogy elkerüljük a hiánybetegségek kialakulását.

A vízben oldódó vitaminok segítenek energiává alakítani az elfogyasztott táplálékot, de szinte minden élettani folyamatban kiemelt szerepük van. Alighanem a C-vitamin a legismertebb ezen mikrotápanyagok közül, amely az immunrendszerünk támogatása mellett a sebgyógyulásban és izomépítésben, illetve a fogazat és csontozat egészségében is kiemelt szereppel bír. A szervezet működését igen összetett módon támogatja a B-vitamin család is, ezen vitaminok a sejtek osztódása szempontjából is elengedhetetlenek, így a bőr, a haj és a körmök egészségéhez is hozzájárulnak. A vörösvérsejtek előállításában, valamint az agy és az idegrendszer működésében kiemelt szerepe van például a B12-vitaminnak. Mivel ez a vitamin nem található meg a növényi táplálékokban, hiánya pedig kóros vérszegénységhez és idegi problémákhoz vezet, ezért egyéb forrásból kell pótolniuk. A biotinként is ismert H-vitamin pedig a szénhidrát- és fehérje-anyagcsere elengedhetetlen része.

Nem szabad elfelejteni, hogy mivel a test nem képes az összes B-vitamin-típust elraktározni, igyekeznünk kell folyamatos étrendi „ellátást” biztosítani a számára. De milyen élelmiszerekben van B-vitamin?

Nyers gyümölcsökből és zöldségekből hasznosulhat legjobban

Fontos tudni, hogy a vízben oldódó vitaminok jelentős része hőre érzékeny, ezért főzés, vagy az élelmiszer más feldolgozása során a jelentős része lebomlik. Ezért is fontos, hogy a zöldségek és gyümölcsök jelentős hányadát feldolgozás nélkül, nyersen fogyasszuk, hiszen így tudjuk a legnagyobb arányban bejuttatni a szervezetünkbe a benne lévő, hasznos anyagokat.



A vízben oldódó vitaminok pótlása kiemelten fontos lehet, pláne a vitaminhiányos téli és kora tavaszi időszakban. A patikák polcain vény nélkül is elérhetőek olyan készítmények, amelyek segíthetnek pótolni szervezetünk kimerülőben lévő vitaminraktárait. Persze ezek elsősorban az étrendünk kiegészítésére szolgálnak, és nem helyettesíthetik a változatos és egészséges táplálkozást. Életkorunk, egészségi állapotunk és bizonyos gyógyszerek szedése is hatással lehet a szervezet vitaminigényére, így mielőtt elkezdenénk azt pótolni, mindenképp érdemes konzultálni a háziorvosunkkal.

