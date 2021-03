Ezeket a zöldségeket ne együk nyersen

1. Burgonya

A burgonyában lévő keményítő főzés, sütés vagy párolás nélkül nehezen emészthetővé teszi a zöldséget, elfogyasztása után erős gázképződést, puffadást tapasztalhatunk. Tartózkodjunk a zöld, éretlen krumplitól is, illetve attól, amelyik már ráncos, esetleg csírázik - ezekben ugyanis sok a szolanin, egy mérgező vegyület, amely lokálisan a nyálkahártyát izgathatja, de ha felszívódik, megtámadhatja a központi idegrendszert is, és agyödémát, kómát, görcsöket okozhat.

A burgonyát nyersen inkább ne fogyasszuk. Fotó: 123rf

2. Keresztesvirágúak

A keresztesvirágúak rendjébe tartozó karfiol, brokkoli, kelbimbó, kelkáposzta rengeteg jótékony hatással rendelkezik - például segítenek legyőzni a rákot -, ha azonban nyersen szemezgetünk belőlük, akkor árthatunk a szervezetünknek. Olyan szénhidrátokat tartalmaznak, amelyek hőkezelés után könnyebben emészthetőek, anélkül viszont kellemetlen panaszokat idézhetnek elő, például puffadást, gázképződést, gyomorfájást.

3. Spárga

A nyers spárga nem idéz elő olyan tüneteket, mint a keresztesvirágúak vagy a burgonya, ettől függetlenül érdemes legalább egy kicsit megpárolni, mielőtt a tányérunkra kerül. Így ugyanis könnyebben felszívódnak a benne lévő vitaminok (A-, B-, C-, E- és K-vitamin), ásványi anyagok és hasznos tápanyagok. Annyira egészséges ez a zöldség, hogy kár lenne nem kihasználni a csodatévő tulajdonságait.

4. Csírák

Még mindig nem egyértelmű, hogy a nyers csíra szuperélelmiszer, vagy inkább potenciális veszélyforrás. Számos forrás szerint egészségesek, hiszen rengeteg enzim, fehérje, rost, esszenciális zsírsav található bennük, ám vannak szakemberek, akik kiemelték: nagy eséllyel megtalálható bennük azE. colivagy a listeria monocytogenes baktérium, és tartalmazhatnak a pajzsmirigy, az immunrendszer működését gátló anyagokat is. Várandós nőknek, gyerekeknek és 60 év felettieknek például egyáltalán nem ajánlják a nyers csírákat, de összességében mindenkit figyelmeztetnek, hogy elfogyasztásuk előtt kérjék ki orvosuk véleményét.

5. Vörös vesebab

A vörös vesebab tápláló rostforrás, folyamatos, lassú energiaégést biztosít, emellett koleszterincsökkentő hatása is ismert. Hőkezelés nélkül azonban fogyasztása émelygést, hányást, hasmenést okozhat, méghozzá a benne lévő lektin miatt. A lektin egy fehérje, amely növényekben, állatokban, de még bennünk, emberekben is megtalálható, és fehérjéket köt össze szénhidrátokkal, elsősorban cukrokkal. Nem ártalmas, sőt, rengeteg hasznos folyamathoz elengedhetetlen, de az arra érzékenyeknél és a nem megfelelően elkészített étel esetén akár komoly tüneteket is előidézhet.

Forrás: prevention.com