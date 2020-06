Mi okozhat kemény székletet?

Van, aki rendszeresen tapasztalja, hogy a székletürítés nehezebben sikerül, mint kellene, más csak olykor-olykor érzi így, de a nehézkes vagy éppen fájdalmas ürítést okozó kemény széklet egyáltalán nem tekinthető ritka jelenségnek. Mindenekelőtt azért sem, mert kialakulásának hátterében jó néhány, mindnyájunk életében könnyen előforduló tényező állhat. Ha ezekkel tisztában vagyunk, egyszerűbben beazonosíthatjuk, hogy esetünkben mi okozhatja a problémát, így pedig tudni fogjuk azt is, hogy hol keressük a megoldást.

Kulcsfontosságú életmódbeli tényezők

Milyen az egészséges széklet? Részletek itt.

Az elfogyasztott ételek és italok természetesen döntően meghatározzák székletünk minőségét. Kemény székletet leggyakrabban az elégtelen mennyiségű napi vízfogyasztás, másfelől pedig a rostban szegény táplálkozás eredményez. Ha nem iszunk elég vizet, szervezetünk megpróbál minden forrásból hozzájutni a testi működéshez szükséges folyadékmennyiséghez, így a formálódó székletből az átlagosnál több víz fog visszaszívódni a belekben, amitől székletünk könnyen szárazzá és keménnyé válhat. Hasonló okokból fontos a rostban dús táplálkozás is, mert a rostok a belekben a széklet folyadéktartalmát fogják növelni, aminek köszönhetően az sokkal könnyebben távozhat. Tegyük hát rendszeressé a zöldség- és gyümölcsfogyasztást, keressük a teljes őrlésű pékárut, és amennyire lehet, kerüljük a feldolgozott élelmiszereket!

A széklet minőségére számos életmódbeli tényező is kihatással van. Fotó: iStock

Táplálkozásunk mellett a mindennapjainkat jellemző fizikai aktivitás is lényeges tényező: ha nem nagyon mozgunk, akkor mihamarább változtassunk ezen, mert a rendszeres sport a bélmozgást is kedvezően stimulálja. Aki ülőmunkát végez, jó eséllyel már annyival is segíthet magán, ha óránként néhány percre felkel a székéből, és kicsit átmozgatja magát. Mindazok pedig, akik szeretnek gyakran és intenzíven edzeni, különösen figyeljenek oda rá, hogy pótolják a folyadékot, amelyet edzéseik során kiizzadnak magukból, hiszen a dehidratáció, mint láttuk, a kemény széklet egyik leggyakoribb okozója.

Számos gyógyszer is forgalomban van továbbá, amelynek szedése kemény székletet eredményezhet. Ide tartoznak a kalciumtartalmú savlekötők, az antikolinerg szerek (például bizonyos altatók és antidepresszánsok), a kalciumcsatorna-blokkolók, a vízhajtó szerek, a vaspótló készítmények, a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott gyógyszerek és az erősebb (vényköteles, narkotikus hatású) fájdalomcsillapítók. Ha tehát szedünk valamit ezek közül, és problémát okoz számunkra a székletürítés, akkor elsőként egyeztessünk kezelőorvosunkkal, hogy lehetséges-e esetünkben gyógyszercsere.

Rossz szokások, betegségek

Betegségek vagy egy-egy jelentősebb változás az egészségi állapotunkban úgyszintén állhat a probléma mögött. A gyakori okok között szerepelnek az emésztőrendszer anatómiai problémái, a cöliákia, az irritábilis bél szindróma, a pajzsmirigy-alulműködés, a bélrendszer daganatos betegségei, a Parkinson-kór, a cukorbetegség, és talán nem is gondolnánk rá, de okozhatják a gerinc és az agy sérülései, továbbá az ilyenkor végbemenő megannyi testi változás miatt a terhesség is. Ezek esetében a betegség kezelése magával hozhatja a székelési zavar eltűnését.

Mindezeken túl lelki okai is lehetnek a rendellenességnek: viszonylag gyakran jelentkezik például, amikor elhagyjuk megszokott, otthonos környezetünket - mondjuk, egy utazás miatt vagy munkahelyváltás esetén. Nagyon rossz szokás továbbá, ha valamilyen okból (például mert úgy érezzük, hogy túlságosan elfoglaltak vagyunk) nem vesszük figyelembe a jelentkező székelési ingert, és gyakran csak halasztjuk és halasztjuk a vécére menést - agyunk ugyanis egy idő után másként fogja emiatt feldolgozni ezeket az érzéseket-ingereket, ami végeredményben szintén kemény székletet vagy székrekedést eredményezhet. Ha pedig már eljutottunk a mellékhelyiségbe, figyeljünk rá, hogy ne üljünk a vécén túlzottan előrehajolva, csípőnknél lejjebb engedett térdekkel, mert ez megnehezíti a hasizmok munkáját az ürítésnél, miközben a cél mindig a folyamat könnyítése kellene legyen.

A fenti kiváltó okok egy részét életmód- vagy étrendváltással mi magunk is megszüntethetjük vagy ellensúlyozhatjuk, ahogy megpróbálkozhatunk a széklet lágyítására szolgáló, nem vényköteles készítményekkel is, melyek hosszabb távon is használhatóak.