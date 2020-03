Mi történik a szervezetünkkel, ha kevés rostot eszünk?

A rostbevitelnek legalább akkora szerepe van az egészséges táplálkozásban, mint például a vitaminban, ásványi anyagokban gazdag ételek fogyasztásának. Azokat a növényi eredetű szénhidrátokat hívjuk így, amelyet a szervezetünk nem tud teljesen megemészteni, ezért a vastagbélbe is eljutnak. Oldható, illetve oldhatatlan formáját is megkülönböztetjük, és mindkettőnek komoly hatása van az egészségünkre.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a férfiaknak 38 gramm, a nőknek pedig 25 gramm rostot kellene minden nap elfogyasztani, melyeknek nagyjából 70 százalékát az oldhatatlan formája kell, hogy adja. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 2016-os tanulmánya szerint a magyar lakosság a javasoltnál kevesebb, átlagosan 22,7 gramm rostot fogyaszt naponta. A tartósan rosthiányos étrend pedig számos komoly betegség kialakulását elősegíti, de az alább felsorolt panaszok némelyike már rövidtávon is jelentkezhet.

Székrekedés

A székelési problémák a rosthiányos táplálkozás első jelei, székrekedés esetén ezért első dolgunk legyen, hogy rostban gazdagabb ételeket fogyasztunk. Fontos emellett a bőséges folyadékbevitel is, ami nagyjából 2 litert jelent naponta. Ha nincs megfelelő mennyiségű folyadék a szervezetben, a rostok a nedvességet a bélfalból fogják elvonni, ez pedig inkább a székrekedés kialakulását segíti elő.

Állandó fáradtság

Ha túl sok cukrot, fehér kenyeret, tésztafélét, vagy más feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, az hirtelen megemeli a vércukorszintünket, amelyre a szervezetünk több inzulin termelésével válaszol. Emiatt pedig napközben enerváltnak, fáradtnak érezhetjük magunkat, ami a munkavégzésünkre és a magánéletünkre is negatív hatással lehet. Hogyha azonban az étrendünk több növényi rostot tartalmaz, a vércukorszintünk, azzal együtt pedig az energiaszintünk is kiegyensúlyozottabb marad.

Az elégtelen rostbevitel miatt napközben is fáradtabbak lehetünk

Hízás

Aki túl kevés rostot fogyaszt, annak több okból is problémát okozhat a helyes testsúly megőrzése. A rostban gazdag ételek sokáig biztosítanak teltségérzetet, míg az egyszerű szénhidrátok elfogyasztása után már egy-két órával újra éhesek lehetünk - a visszatérő falásrohamok pedig rengeteg plusz kalóriát jelentenek. Ráadásul avércukorszintingadozása miatt az imént említett fáradtság is állandó gondot okoz, ami miatt sokkal nehezebben tudjuk rávenni magunkat a sportolásra. A rostszegény táplálkozásnak emiatt a testsúlyunkra is komoly hatása van.

Rendszeres puffadás

A rosthiány egyik jellemző tünete lehet az állandó puffadás is, ami rendszerint a székrekedéssel jár együtt. Megfelelő mennyiségű rost hiányában ugyanis az emésztés lelassul, bizonyos anyagok a kelleténél több időt töltenek a tápcsatornában, ami fokozott gázképződést eredményezhet. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kelleténél több növényi rost fogyasztása is túlzott gázképződést eredményezhet, törekedni kell ezért a kiegyensúlyozott és változatos táplálkozásra.