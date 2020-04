A székelés az emésztési folyamatok utolsó szakasza, amikor a test megszabadul a lebontáskor visszamaradt salakanyagoktól. Kényes témának számít, de a széklet, sőt maga a székelés folyamata is sokat elárulhat a szervezetünk egészségéről, és felhívhatja a figyelmet bizonyos betegségekre. Figyelmeztető jel lehet például a vécén érzett fájdalom, amelyet több dolog is okozhat.

Ha túl kemény a széklet

A fájdalmas székletürítés egyik leggyakoribb oka a kemény széklet. Egészséges esetben a széklet tömege 100 és 250 gramm közötti (a rostdús ételeket fogyasztóknál még több), színe pedig az epefesték (szterkobilin) miatt világosbarna. Formáját és állagát lényegében a víztartalma határozza meg, amely 65-75 százalék, de a fehérjedús táplálék keményíti, a szénhidrátok pedig lágyítják. Hogyha a széklet túl kemény, az ürítése is fájdalmassá, nehézkessé válik.

A mozgásszegény életmód, a stressz és feszített munkatempó csak néhány oka lehet annak, ami miatt sokan szenvednek a kemény széklet és a székrekedés kellemetlen tünetei miatt. Azonban az erőlködéssel, sokszor fájdalommal járó tünetek olyan szövődményekkel járhatnak együtt, amelyeket célszerűbb inkább még idejében elkerülni. Mik lehetnek a következményei a fájdalmas erőlködésnek?

Ezt sok esetben a helytelen táplálkozási szokások váltják ki: ha túl kevés folyadékot fogyasztottunk, vagy rostszegény étrendet követtünk, a széklet túlságosan megkeményedik. Hogyha hosszabb ideig - 48 óránál tovább - nem megyünk vécére, a széklet folyadéktartalma is lecsökken, ami szintén hasonló problémát eredményezhet.

A kemény széklet oka lehet még a mozgásszegény, ülő életmód is. A túl kemény széklet ürítése során a végbél felszakadhat: az anális fisszúrának is hívott problémára a székeléskor erősödő fájdalom, és a vécépapíron felfedezett vér is felhívhatja a figyelmet. Mivel a seb ezen a területen csak nagyon nehezen gyógyul, a betegség mielőbbi ellátást igényel, kezeletlenül ugyanis komoly szövődmények alakulhatnak ki.

A kímélő, rostban gazdag étrend, illetve a bőséges folyadékfogyasztás a székletet is puhíthatja. Emellett elérhetőek a patikákban kimondottan a széklet lágyítását elősegítő készítmények, amelyek segíthetnek megszűntetni a vécén jelentkező kellemetlenségeket.

Betegségek is állhatnak mögötte

A fájdalmas székelés másik gyakori oka az aranyér. Ez a betegség a vénákra irányuló fokozott terhelés nyomán jön létre, ezért nagyon gyakran alakul ki túlsúlyos embereknél és kismamáknál is, de tulajdonképpen bárkinél, bármilyen életkorban jelentkezhet. Külső és belső fajtája is ismert, rendszerint az előbbi típus okoz fájdalmat, a belsőaranyérsokszor alig jár észrevehető tünetekkel.

Ritkább esetben több más betegség is állhat a fájdalmas székletürítés mögött. Okozhat ilyen jellegű panaszt a proktitisz, vagyis végbélgyulladás - a gyulladt rész ilyenkor érzékenyebb, ezért fájdalommal jár, ha áthalad rajta a széklet. Azirritábilis bél szindróma(IBS) szintén fájdalmas székeléshez vezethet, ez a betegség rendszerint gyakori hasmenést is okozhat. Hogyha a menzesz ideje alatt jelentkeznek kellemetlenségek a mosdóban, előfordulhat, hogyendometriózisáll a panaszok mögött. Szintén fájdalmas székelést eredményezhet a Crohn-betegség, szifilisz, illetve a chlamydia is. Mivel a végbéltáji fájdalom mögött többféle betegség is húzódhat, ha hosszabb ideig gondot okoz, mindenképpen javasolt felkeresni a háziorvost!