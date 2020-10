Hol fáj a has? Ezt jelzi!

A hasfájás egyáltalán nem tekinthető ritka jelenségnek, de jellegében (görcsös, tompa, hirtelen, éles), intenzitásában (enyhétől a bénítóig) és afájdalomhelyében is igencsak eltérő lehet. Ehhez illően a hasfájás kiváltó okai is számosak lehetnek, már csak azért is, mert ezen a területen több fontos szervünk is található: beleink, veséink, lépünk, gyomrunk, epehólyagunk, májunk és a hasnyálmirigyünk. Ezek gyulladása vagy egyéb problémája éppúgy okozhat fájdalmat, mint megannyi vírus- vagy baktériumfertőzés, továbbá többek között székrekedés vagy hasmenés, hányás, reflux, vesekő és stressz is eredményezheti.

A hasi fájdalom jellegén és erősségén túl az is segíthet a kiváltó ok meghatározásában, ha pontosan be tudjuk határolni, hogy hol jelentkezik az érzés. A különféle egészségügyi problémákhoz kapcsolódó fájdalom ezen a területen ugyanis gyakran ugyanarra a pontra koncentrálódik.

Az alsó hasi régióban jelentkező fájdalom például vakbélgyulladás, akadályozott bélműködés vagy méhen kívül terhesség jele is lehet. Nők esetében az ivarszervek fájdalma (ciszták, súlyos menstruációs fájdalom, vetélés,endometriózisés fibróma miatt) szintén az alhasi területen érzékelhető. Ezzel szemben a felső hasi területen érzékelt fájdalom az epekő mellett olyan állapotok kísérőjelensége lehet, mint a szívroham, a tüdőgyulladás és a hepatitis.

Ha hasunk közepénél érezzük, akkor a fájdalom sérülést, gasztroenteritiszt, vakbélgyulladást, gyomorfekélyt és urémiát (húgyvérűséget) is jelezhet.

Előfordulhat, hogy nem egyetlen testtáj fáj

A bal és jobb oldalon jelentkező fájdalmaknál is megkülönböztetendő, hogy fent vagy lent jelentkezik-e az érzet. Míg ugyanis a has bal alsó felén a fájdalom vesefertőzést, petefészekcisztát, vakbélgyulladást és daganatot, addig a bal felső felén lépmegnagyobbodást, székrekedést, sérülést, vesefertőzést, szívrohamot és úgyszintén daganatot is jelezhet. A fájdalom a has jobb alsó felében Crohn-betegség, vakbélgyulladás, sérv, vesefertőzés és rák jele, illetve az influenza kísérőjelensége is lehet. A has jobb felső felének fájásai pedig hepatitishoz, tüdőgyulladáshoz, vakbélgyulladáshoz és hasi sérülésekhez kapcsolódhatnak.

Mindezeken túl megeshet, hogy a fájdalom nem egyetlen testtájra korlátozódik, hanem az egész hasi területen érezzük. Ez is utalhat vakbélgyulladásra, Crohn-betegségre, komolyabb hasi sérülésre, IBS-re, illetve húgyúti fertőzésre is.

Bárhol érzékeljük is a hasi fájdalmat, ha intenzitása szokatlanul erős, ha 24 óra múlva sem múlik vagy csillapodik, ha hányás, láz, súlyvesztés kíséri, illetve ha akkor tapasztalunk hasi fájdalmat, amikor terhesek vagyunk vagy szoptatunk, haladéktalanul keressük fel a kezelőorvosunkat.