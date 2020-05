Bajt jelez, ha estére megnő a has

Dr. Koppány Viktóriától, a Budai Endokrinközpont endokrinológusától megtudhatja, vajon milyen kóros állapotok vezethetnek fokozott gázképződéshez.

Reggel kicsi, este nagy pocakkal

A puffadás egyik legszembetűnőbb jele a gyorsan változó haskörfogat, így az érintettek azt tapasztalhatják, hogy a reggel még normális nagyságú pocak estére jelentősen megnő. Ezt természetesen nem a hirtelen felszedett pluszkilók okozzák, hanem a puffadás, amely gyakran jár együtt székrekedéssel, gázképződéssel, bélgörccsel, teltségérzéssel.

Hátterében számtalan tényező állhat, ám gyakran a helytelen életmód okolható érte, viszont nem ritka, amikor IBS, ételintolerancia, illetve különböző hormonális zavarok okozzák. Első körben ezért érdemes a rendszeres testmozgáson túl odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásra, valamint az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra. Fontos, hogy ekkor kerüljük a finomított szénhidrátokat, a kelt tésztákat, a cukrot, a zsíros és fűszeres fogásokat, valamint fogyasszunk minél több rostban gazdag ételt - természetesen nem kapkodva, hanem lassan, hogy minél kevesebb levegőt nyeljünk evés közben.

Hormonzavar is okozhatja

Amennyiben az életmódváltás nem vezet eredményre, úgy meglehet, hogy hormonális rendszerünk a felelős a problémáért.

Terhesség: várandósság során számtalan hormonális változás meg végbe a szervezetünkben, ésm mind a magzat fejlődést támogatják. Ekkor az ösztrogén és a progeszteronszint is megemelkedik, melynek hatására lassul a bélműködés, hogy a baba megfelelő mennyiségű tápanyaghoz jusson hozzá. Ez viszont székrekedéssel, puffadással járhat.

Klimax: a klimax a terhességhez hasonlóan óriási hormonális változásokkal jár, ami emésztőrendszeri tünetekben is megnyilvánul. Ekkor először a progeszteron, majd később az ösztrogén szintje csökken, ám amíg jelentősebb progeszteronhiány áll fenn, addig gyakori panasz lehet a bélmozgások lassulása miatt a puffadás. Amennyiben a panaszok kihatnak a közérzetre és a mindennapokra, úgy hormonterápia jöhet számításba.

Ösztrogéndominancia: ösztrogéndominancia nemcsak klimax idején fordulhat elő, hanem lényegében bármely más életkorban is. Okozhatja az ösztrogénszint növekedése, de a progeszteron szintjének csökkenése is. Igen sok és változatos tünetet produkálhat, ezért gyakran nem is kerül diagnosztizálásra, pedig nemcsak kellemetlen tüneteket okozhat (puffadás, elhízás, hajhullás, migrén, meddőség, libidó hiánya), de kóros állapotokat, betegségeket is (PCOS, mióma). Kezelésében az ösztrogénhatású vegyszerek és ételek (pl. sok szója) mellőzésén kívül sokat segíthet a progeszteronpótlás, valamint, hogy kivizsgáltatjuk, mi is okozza a zavart, hiszen ha az alapproblémát kezelik, akkor a hormonális egyensúly visszaáll.

Pajzsmirigy-alulműködés: a betegség során az anyagcsere-folyamatok lelassulnak, így a szervezet működése is csökkentett üzemmódra kapcsol. Csökken a pulzus, csökken a vérnyomás, lassul az emésztés, és székrekedés lép fel, melynek gyakori kísérő tünete a puffadás. Amennyiben a laborvizsgálat igazolja a problémát, úgy gyógyszeres kezelésre van szükség, amelynek hatására a tünetek csökkennek/megszűnnek.

Inzulinrezisztencia: az IR meglétére sokszor nehéz rájönni, ugyanis a fellépő tüneteket gyakran másnak tudják be. A magasabb inzulinszint hajhullással, hízással, menstruációs zavarokkal, pattanásos, zsíros bőrrel és fokozott szőrnövekedéssel jár. "Általábanmeddőségesetén derül fény a problémára, és csak onnan tudja meg az illető, hogy ez okozta eddigi kellemetlen panaszait is" - mondja dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa. Fontos tudni, hogy az IR székrekedéssel és puffadással is együtt járhat, melyet okozhat maga a kóros állapot, de az ezt eredményező helytelen táplálkozás is. A cukor és a finomított szénhidrátok ugyanis nagyban hozzájárulnak a fokozott gázképződéshez. Amennyiben fennáll a zavar, életmódváltással (mozgás, diéta), valamint szükség esetén gyógyszerrel lehet kezelni.