Ez a két nagy kórház is ott van az adóhatóság végrehajtási listáján

Két fővárosi kórház is szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárás alatt álló adózókat felsoroló listáján – adta hírül az RTL Híradó riportja. Az egyik ilyen intézmény a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, amelynek főigazgatóját állítólag hiába kérdezték a híradó munkatársai a tartozás mértékéről és okáról. Az RTL kérdéseire csupán annyit válaszoltak a kórháztól, hogy folyamatosan teljesítik köztartozásaikat, és a kórház működése stabil.

Tévedés történt?

A Budapesti Károlyi Sándor Kórház a másik olyan fővárosi egészségügyi intézmény, amely szerepel a NAV-listán. Ők úgy vélik, tévesen, valamilyen adminisztrációs hiba folytán kerültek be a felsorolásba. Mint mondták, a tartozásuk még a 100 ezer forintot sem érte el, de azóta már be is fizették ezt az összeget.

Mikor indulhat végrehajtási eljárás?

Az adóhivatal akkor indíthat végrehajtási eljárást egy kórháznál, ha például nem fizetik be időben a munkabérek után a szükséges járulékokat – magyarázta Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász. Hozzátette, az viszont jól ismert, hogy a kórházak adóssága átlagosan 20 milliárd forinttal nő havonta. „Gyakorlatilag fenntarthatatlan a jelenlegi finanszírozási rendszer” – jegyezte meg a szakértő.

Egy hónap alatt ennyi adósságot halmoztak fel a kórházak.

Kiemelt képünk: A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet épülete és főbejárata, 2015. február 14-én. Forrás: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre