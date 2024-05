A saláta így marad hetekig friss

A friss saláta húsok mellé vagy szendvicsekbe téve is remek választás. Ha azonban nem megfelelően tárolod ezt a zöldségfélét, hamar elveszítheti jellegzetes ízét, ropogós textúráját, zöld színét, valamint a tápértékét is – figyelmeztetett Facebook-posztjában a Rizikometer.

A saláta egy nagyon egészséges és igen változatosan felhasználható zöldség, de hamar megfonnyadhat. Fotó: Getty Images

A salátatárolás alapjai

Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó magyar csapat a marthastewart.com cikkére hivatkozva azt írta, hogy a szakértők szerint a salátatárolás legjobb módja, ha a hűtő frissen tartó rekeszébe teszed. Előtte azonban mindenképpen itasd le róla a nedvességet egy papírtörlővel vagy konyharuhával, ezt követően pedig szorosan tekerd be a salátafejet egy műanyag zacskóba.

További tippek, hogy 2-3 hétig is elálljon a saláta

Ha hosszabb ideig szeretnéd megőrizni a saláta frissességét, ropogósságát és tápértékét, akkor az alábbiakat is érdemes betartanod.

A hűtőbe rakás előtt ne mosd meg a salátát! A levelek között ugyanis hosszabb ideig megbújhat víz, ez pedig elősegítheti a penészgombák növekedését.

Csak közvetlenül fogyasztás előtt tisztítsd meg a leveleket!

Bezacskózás előtt távolítsd el a sérült vagy fonnyadt leveleket! Azokon ugyanis olyan baktériumok lehetnek, amelyek felgyorsítják a saláta többi részének romlását is.

Hagyd egészben a salátafejet! Így ugyanis tovább eláll, mint darabolva. Csak akkor vágd le és aprítsd fel a leveleket, ha közvetlenül utána fel is használod azokat!

Ne tedd a salátát etiléntermelő gyümölcsök és zöldségek – például banán, körte vagy alma – mellé! Ezzel is meghosszabbíthatod az eltarthatóságát.

Soha ne fagyaszd le a salátát! Ez a tartósító eljárás ugyanis tönkreteszi a levelek ropogós állagát.