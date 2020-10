A leggyakoribb emésztési panaszok

Puffadás

Valószínűleg mindenki érezte már úgy, mintha rengeteget evett volna olyankor is, amikor ez tényszerűen nem volt igaz. A puffadás ugyanis távolról sem csak az elfogyasztott étel mennyiségének függvénye - és általában (bár sokan így hiszik) nem is a gázképződés okozza. Puffadást tapasztalhatunk bizonyos fajta élelmiszerek, összetevők túlzott fogyasztása esetén: ilyen a szénhidrát és a só (mert mindkettő a víz visszatartásához vezet), a buborékos italok (mert a bennük lévő gázok nagy része helyet követelve magának végigvándorol az emésztőrendszeren), a zsír (amelyet lassabb ideig tart szervezetünknek megemésztenie), illetve lényegében bármi egyéb is okozhatja, ha csak sebesen befaljuk, mert ilyenkor túl sok levegőt nyelhetünk.

Ezeken túl viszont egészségügyi okok is állhatnak a hátterében: lehet a puffadás oka reflux, aranyér, székrekedés, laktóz- vagy gluténérzékenység, illetve akár a menstruációval járó hormonális változások is. Ha étvágyvesztés, hasmenés, fogyás, láz ésfájdalomis társul hozzá, akkor feltétlenül keressük fel orvosunkat a problémával.

h i r d e t é s

Hányinger

A hányinger igen különféle problémák jele lehet a terhességtől a migrénig, de ezek közül nem mindegyik kapcsolódik az étkezéshez, emésztéshez.

A gasztroparzézis, vagyis a gyomorbénulás tulajdonképpen azt a betegséget jelöli, melynek során a gyomor nem képes teljesen kiürülni, így az elfogyasztott ételek a normálisnál hosszabb időt töltenek benne. Melyek a tünetei és mit tehetünk ellene?

Ilyen viszont például a gasztroparézis, amikor a gyomor, miután elvégezte feladatát, nem húzódik össze, és nem továbbítja az elfogyasztott és feldolgozott ételt a bélrendszerbe - ehhez még teltségérzet és fájdalom is társul általában. Az ételmérgezésnek is gyakori kísérője továbbá a hányinger, amelyet ha valamilyen romlott, fertőzött vagy a szervezetünkre egyéb okból veszélyes élelmiszer váltott ki, akkor igen gyakran hányásban (majd ezután megkönnyebbülésben) tetőzik. Ha valakinek a gyomorszájat szűkítő fekélye van, akkor is tapasztalhat evés után hányingert, ezen kívül pedig ezt a tünetet észlelhetjük olyankor is, ha mértéktelenül túlettük magunkat.

Teltségérzet

Amennyiben kifejezetten sokat ettünk, nem csodálkozhatunk rajta, ha teltségérzetet észlelünk. Ugyanakkor megeshet, hogy akkor is ilyet érzünk, ha csak kisebb adag került a tányérunkra: ha ez újra és újra előfordul, akkor érdemes orvoshoz fordulni, mert utalhat refluxra vagy gyomorfekélyre, sőt (bár csak ritka esetben) hasnyálmirigyrákra is. Kísérőtünet lehet mindegyik esetében a hányinger, a hányás, a puffadás és a fogyás is.

Görcsök

A hasi régió izmainak, a gyomornak vagy a beleknek az összehúzódásai okozzák. A jelenség felléphet például hányás után kialakuló kiszáradás miatt (mert ilyenkor veszítünk az izomműködés számára szükséges elektrolitokból is), fokozott gázképződés révén (ha ezt okozó ételt ettünk, mivel szervezetünk megpróbálja minél előbb eltávolítani a gázokat), székrekedéstől, ugyanakkor olyan krónikus gyulladásos bélbetegségek tüneteként is, amilyen a Crohn-betegség és a colitis ulcerosa. Utóbbiak esetén hasmenés, fogyás, fáradtság és véres széklet is jelentkezhet: ha ezeket tapasztaljuk, haladéktalanul forduljunk orvoshoz, mert alapos kivizsgálást tesz szükségessé.

Élesebb fájdalom

Arefluxegyik kísérője, amikor a gyomorsavakkal és emésztőnedvekkel elkeveredett gyomor- és nyombél-tartalom (ezt nevezik refluxátumnak) felfelé visszajut a nyelőcsőbe, ahol kellemetlen tüneteket és végső esetben szervi elváltozásokat, nyálkahártya-gyulladást okoz. Égő fájdalom jelzi gyomortájt, továbbá a szegycsont mögött, valamint fulladásérzés is társulhat hozzá. Reflux esetében evés után, illetve éjszaka gyakoribbak a panaszok, amelyek rendszeresek (hetente legalább kétszer jelentkeznek), nem pedig csak alkalmiak.

A hasi görcsök megfelelő kezelésének első lépése annak kiderítése, hogy pontosan hol és mi fáj. Ha ezt nagyjából be tudjuk határolni, akkor azt is könnyebben kideríthetjük, hogy mi okozza, és eldönthetjük, hogy mit tegyünk ellene. A hasi görcsök gyakori okai.

A reflux mellett ugyanakkor az epekövesség is lehet a fájdalom okozója, amely 40 éves kor felett szintén gyakori probléma, és főleg a nőket érinti. Az epekövek a máj által elválasztott epét tároló epehólyagban és a közös epevezetékben képződhetnek az epeváladékból. Nagyságuk homokszemnyi, de akár galambtojás méretű is lehet, és jelenlétük nagyon gyakran tünetmenetes, így sokszor csak röntgenvizsgálat vagy egy más probléma megoldására irányuló műtét során fedezik fel. Zsíros ételek fogyasztására ugyanakkor elzárhatják az epehólyagot, ami heves, éles, görcsös fájdalomban mutatkozik meg, melyet a jobb bordaív alatt, illetve a jobb vállnál lehet érzékelni, nem sokkal az étkezést követően.