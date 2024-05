A parthoz közel találtak egy emberre is veszélyes cápát az Adrián

Veszélyeztetett és szigorúan védett cápafajt fogott ki a napokban egy helyi horgász Neum közelében az Adriai-tengerben - írja a hercegovina.info híre alapján a Sokszínű Vidék. A kék cápa még csak kölyök volt, 12 kilogrammot nyomott, és valószínűleg beleakadt egy halász hálójába.

A faj nem ritka az Adriai-tengerben, de a mélyben élnek, és ritkán közelednek a parthoz, többnyire a téli hónapokban. Egyébként a világ egyik legveszélyesebb és az Adriai-tenger legveszélyesebb cápájaként tartják számon, halakat és sirályokat is zsákmányul ejthet, de akár az emberre is rátámad. Utoljára egyébként 1973-ban halt meg ember cápatámadásban a magyarok által is kedvelt tengeren.

Borítófotónk illusztráció