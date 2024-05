Ezért sírhatunk edzés közben

Furcsának tűnik a gondolat, hogy valaki sír az edzőteremben? Szakértők szerint gyakrabban fordul elő, mint elsőre hinnénk. "Teljesen normális egy stresszes időszakban, akár a családdal, a munkával vagy párkapcsolattal függ össze. Egy érzelmi reakció testmozgás közben nem rossz dolog" - mondta Dr. Brad Foltz sportpszichológus a Health.comnak.

A stresszen kívül más is kiválthatja a könnyeket edzés közben - akár a boldogság is. "A mérsékelt mozgás is endorfint termel, amely pedig láthatóan javítja a hangulatot, ha elárasztja a testet. Ennek fényében érthető, hogy erősebb érzelmi reakcióink vannak, vagy annyira elárasztanak az érzések, hogy el is sírjuk magunkat egy intenzívebb edzés közben" - mondta Dr. Matthew Sacco sportpszichológus a portálnak.

Ha valaki éppen egy nehezebb időszakon megy keresztül, akkor is megeshet, hogy csak mozgás közben engedi szabadjára az érzelmeit. "Amikor a teremben vagy, nincs ott a telefonod, a gyerekeid, a munkád, vagy bármi más, ami elterelné a figyelmedet. Mivel kizárod ezeket, végre lehetősége van az agyadnak az érzelmeidre fókuszálni" - mondta Foltz.

Számtalan ok állhat a testmozgás alatti sírás mögött. Fotó: Getty Images

Sacco hozzátette, egy másik elmélet szerint a fizikai aktivitás által az eltemetett vagy fel nem dolgozott érzelmek is a felszínre törhetnek. "A tested ilyenkor kiengedi a felgyülemlett feszültséget, amelyet magadba zártál, hogy túléld a mindennapokat. Mozgás közben elveszítjük azt a képességünket, hogy ezeket magunkban tartsuk" - magyarázta a portálnak. Foltz úgy véli, trauma is állhat a jelenség mögött. Például azoknál az embereknél, akiknek a múltban menekülniük kellett egy veszélyes helyzet miatt, a futás kiválthatja a sírást.

Akár a boldogságtól is sírhatunk, ha úgy érezzük, nagy tettet hajtottunk végre. "Már maga az edzés, vagy a befejezése is sok büszkeséggel és elégedettséggel járhat. Néhány ember ezeket nem éli meg a mindennapokban, és az, hogy végre büszkék lehetnek önmagukra, nagyon furcsa érzés lehet, és ez akár sírásban is megnyilvánulhat" - mondta Sacco.

Szakértő segítségére is szükség lehet

Fontos, hogy az edzés közben felmerülő érzelmekre is figyeljünk, ne hagyjuk figyelmen kívül azokat. Akár kimennénk az edzőteremből, akár csak néhány pillanatra elvonulnánk az öltözőbe, jó ötlet megállni és átgondolni, hogy mi okozhatja az érzéseket, hiszen elfojtani azokat nem egészséges.

Azt is mérlegelni kell, hogy milyen gyakran történik meg ez, és hogy mi okozhatja. Ha úgy gondoljuk, hogy egy bizonyos stresszforrás miatt sírunk, és ez egy egyedi eset, a megoldás az lehet, hogy átütemezzük az edzést egy olyan időpontra, amikor jobban tudunk koncentrálni a mozgásra. Vagy legalább a gépeket érdemes elkerülni egy túlságosan érzelmes időszakban, amikor nem vagyunk fókuszáltak, mert ez könnyen sérülésekhez vezethet.

A szakértők ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy ha ezt rendszeresen megtapasztaljuk, az okában pedig nem vagyunk biztosak, érdemes például egy pszichológus segítségét kérni. Ő segíthet feltárni az érzelmek okait és tervet kidolgozni a kezelésükhöz, illetve a biztonságos edzéshez.