Rengeteg közlekedési baleset mögött ez a mentális zavar áll

A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) és a baleseti kockázat közötti összefüggést vizsgáló tanulmányban a kutatók megállapították, hogy az ADHD-s idős felnőtt járművezetőknél jelentősen megnövekedett a baleseti kockázat. A kutatók szerint az idősebb felnőtt járművezetők több mint kétszer nagyobb valószínűséggel számoltak be arról, hogy közlekedési bírsággal járó eseményekben vettek részt, illetve közúti balesetek elszenvedői –számolt be a Science Daily a Columbia Egyetem Mailman School of Public Health eredményeiről.

Az ADHD-s felnőttek több balesetet okoznak. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A felnőtteket is diagnosztizálni, kezelni kell

A vizsgálat résztvevői 65 és 79 év közötti aktív járművezetők voltak, akiket 44 hónapon keresztül követtek nyomon a járműveikbe épített adatrögzítő eszközök segítségével. A 2832 vizsgált járművezető közül 75-en, vagyis 2,6 százalékuk ADHD-s volt. "Eredményeink arra utalnak, hogy hatékony beavatkozásokra van szükség az idősebb felnőttek körében az ADHD diagnózisának és klinikai kezelésének javítása érdekében" – jegyezte meg Yuxin Liu, a tanulmány első szerzője.



Az ADHD egy krónikus idegrendszeri fejlődési állapot, amelynek tünetei közé tartozik a figyelmetlenség, az impulzivitás és a hiperaktivitás. Bár általában gyermekkori rendellenességnek tartják, későbbi életkorban is fennállhat, és befolyásolhatja az idősebb felnőttek mindennapi teljesítményét. Sőt, a jobb diagnosztikának köszönhetően a felnőttek körében diagnosztizált ADHD előfordulási gyakorisága az utóbbi években nőtt. Általánosságban viszont elmondható, hogy előfordulása az életkor előrehaladtával csökken. A felnőttek körülbelül 5 százaléka szenved ADHD-ban a Figyelemhiányos Rendellenességek Szövetsége (ADDA) szerint. Gyakori, hogy az érintettek, bár képesek lennének jó teljesítményre, a tüneteik meggátolják őket abban, hogy megmutathassák, mit tudnak. Kifejezetten jellemző például, hogy elkezdik az egyetemet, de nem fejezik be.