A kezeletlen ADHD súlyos következményei

A felnőttek körülbelül 5 százaléka, azaz hozzávetőlegesen 11 millió ember szenved ADHD-ban a Figyelemhiányos Rendellenességek Szövetsége (ADDA) szerint. Az ADHD-s esetek száma egyébként az elmúlt 20 évben megemelkedett, ami részben azzal magyarázható, hogy egyre többen ismerik ezt a bonyolult állapotot – derült ki egy, a Journal of the American Medical Association (JAMA) című folyóiratban 2018-ban megjelent tanulmányból. A kutatók megállapították, hogy 2015-2016-ban a gyerekek és serdülők mintegy 10 százalékánál diagnosztizáltak ADHD-t, szemben az 1997-1998-as 6 százalékkal.

Az ADHD egyre ismertebbé válásának ugyanakkor hátulütője is van, nyilatkozta a The Healthy-nek dr. Elisa I. Muniz gyermekgyógyász. „Mai rohanó világunkban sokan érzik úgy, hogy nem tudnak koncentrálni, ez azonban még nem jelenti azt, hogy valaki ADHD-s. Másrészt sok olyan ember is van, aki valóban érintett, és mégsem kapja meg a szükséges kezelést” – így a szakember, aki hozzátette: az ADHD kezelésének két fő pillére a kognitív viselkedésterápia és a gyógyszerszedés.

De milyen következményei lehetnek a kezeletlen ADHD-nak? Erről írt orvos által lektorált cikkében a The Healthy, és egyúttal azzal kapcsolatban is fontos iránymutatást adott, hogyan lehet felismerni a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart.

Hiperfókusz vagy a koncentráció hiánya

Az szinte mindenki számára ismert, hogy az ADHD egyik fő tünete a koncentrációs nehézség. Kevesen tudnak viszont arról, hogy az ellenkezője is utalhat arra, hogy valaki érintett, ebből kifolyólag pedig kezelésre szorul. „Nem egy szülő mondta már nekem, hogy nem lehet ADHD-s a gyereke, hiszen képes órákon át videójátékozni. Pedig az ADHD-sokra jellemző, hogy a hétköznapi feladatok – tanulás, takarítás – fókuszált elvégzése komoly gondot okoz számukra, míg az olyan tevékenységekben, amelyekben örömüket lelik, teljesen el tudnak merülni” – mutat rá dr. Deborah A. Pearson pszichiáter.

Figyelmetlenség

A hiperfókuszhoz hasonlóan a figyelmetlenség sem a legtipikusabb ADHD-tünet, ebből kifolyólag a diagnosztizáláskor sem mindig nyom sokat a latban. Dr. Pearson szerint azonban ez óriási hiba: a figyelmetlenség ugyanis legalább annyira árulkodhat az ADHD-ról, mint az egyik legjellegzetesebb panasz, a hiperaktivitás. Megfelelő kezelés nélkül ráadásul pusztító hatásai lehetnek, például a gyerekek iskolai vagy a felnőttek munkahelyi teljesítményére nézve.

Impulzivitás és meggondolatlanság

Bár vannak helyzetek, amikor segíthet, ha valaki fölösleges agyalás nélkül, ösztönösen cselekeszik vagy kimond dolgokat, az impulzivitás és a meggondolatlanság – ami az ADHD-sok sajátja – az esetek többségében inkább komoly problémák forrása. „AZ ADHD-sok magánélete és karrierjük is megszenvedheti ezt. Bajba sodorhatják magukat például azzal, ha nem a megfelelő embernek mesélnek a legféltettebb titkaikról, vagy ha vakmerő módon olyankor is volán mögé ülnek, amikor nem kellene” – magyarázza a pszichiáter.

Hiperaktivitás

A legismertebb tünet – ha szóba kerül az ADHD, szinte mindenki egy olyan gyerekre gondol, aki megállíthatatlanul rohangál az osztályteremben –, és egyben a leginkább félreértett is, mondja dr. Pearson. „Képzeljük el, hogy órákon keresztül egy lábon kell állnunk. Nem lenne kellemes, ugye? Így érzi magát az az ADHD-s gyerek is, akinek a napja nagy részét az iskolában kell töltenie és figyelnie kell az órákon. Mindig emlékeztetem az embereket, hogy egy biológiai és genetikai alapokon nyugvó idegrendszeri fejlődési rendellenességről van szó, és ha nem kezelik, teljesen alááshatja az érintett életét. Ez egy komoly probléma, nem valamiféle kitaláció vagy szándékos rossz viselkedés. Sokan ugyanis ennyivel intézik el a hiperaktivitást, pedig nagyon is valószínű, hogy ADHD-ra utal.”

Nyugtalanság

Az ADHD-val járó hiperaktivitással kapcsolatban dr. Pearson hangsúlyozta: előfordulhat, hogy mire az érintett eléri a serdülőkort, addigra megszűnik, de rendszerint ezzel egy időben „át is adja a helyét” valami másnak. „Korábban a szakemberek úgy gondolták, hogy a hiperaktivitás megszűnésével az ADHD is ’elmúlik’, kvázi kinövi az érintett. Ma már azonban biztosan kijelenthető, hogy ez nem mindenkire igaz. Sokszor egyszerűen csak átkerül a fókusz egy másik tünetre, például a nyugtalanságra, idegességre, türelmetlenségre, amely ugyanannyi problémát okozhat.”

Iskolai gondok

Mint azt dr. Muniz aláhúzta, az iskola különösen nagy kihívást jelenthet a kezeletlen ADHD-s gyerekek számára, ugyanakkor az is előfordulhat, hogy az ezzel kapcsolatos problémák felnőttként is megmaradnak. Gyakori, hogy az érintettek, bár képesek lennének jó teljesítményre, a tüneteik meggátolják őket abban, hogy megmutathassák, mit tudnak. Kifejezetten jellemző például, hogy elkezdik az egyetemet, de nem fejezik be.

Munkahelyi és párkapcsolati problémák

Noha napjainkban sokkal elterjedtebb a gyakori munkahely- vagy pályaváltás, dr. Muniz szerint ez a fajta instabilitás kezeletlen ADHD-soknál is rendre megmutatkozik. Az érintetteknek emellett a baráti vagy szerelmi kapcsolatai is problémásak. A gyermekgyógyász azt mondja, amilyen könnyen ismerkednek, olyan könnyen el is veszítenek valakit.