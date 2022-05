Miért fontos a bizalom, és hogyan építsük ki?

Ahhoz, hogy valakivel párkapcsolatba kezdjünk, elég egy szikra. Ám ha tartós elköteleződés a célunk, akkor elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. De mi is az a bizalom? Shawntres Parks pár- és családterapeuta megfogalmazásában ez az érzelmi, fizikai és pszichológiai biztonság érzését jelenti. Lisa Firestone klinikai szakpszichológus pedig úgy véli, akkor beszélhetünk kölcsönös bizalomról, ha a pár mindkét tagja tudja, hogy ha bármire szükségük lenne, akkor egymásra minden esetben, feltétel nélkül számíthatnak.

Mint sok fontos dolog az életben, a bizalom sem jön létre csak úgy magától, hanem komolyan dolgoznunk kell azért, hogy kiépítsük, illetve hosszú távon fenntartsuk azt. Ez főleg akkor nehéz feladat, ha korábban már többször visszaéltek a bizalmunkkal. Firestone szerint azonban érdemes minden új partnerünket alapvetően megbízhatónak tekinteni, egészen addig, amíg valóban okot nem adnak a bizalomvesztésre – ha ugyanis esélyt sem adunk, akkor biztosan nem lehet egészséges, boldog és időálló a románc.

De hogyan alakíthatunk ki mély, bizalmi kapcsolatot a párunkkal, és mit tehetünk, ha esetleg idővel meginog ez az alapkő? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Women’s Health egyik cikke is. Az alábbiakban bemutatjuk a lap által megkérdezett szakértők legfontosabb és leghasznosabb tanácsait.

Ha tartós elköteleződés a célunk, akkor elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. fotó: Getty Images

A bizalom ezért elengedhetetlen a kapcsolatban

„Ha a partnerek bíznak egymásban, akkor minden egy kicsit könnyebbnek és biztonságosabbnak érződik” – véli Theresa Herring pár- és családterapeuta. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kevesebb a feszültség és a konfliktus a kapcsolatban, a szerelmesek ugyanis biztosak a másik hűségében és támogatásában. További előny, hogy ha megbízunk valakiben, akkor a társaságában valóban önmagunk merünk lenni – és ha ő is megbízik bennünk, teret is enged ennek. „Ez azt jelenti, hogy »megengedjünk« egymásnak, hogy úgy érezzünk, gondolkodjunk és cselekedjünk, ahogyan tesszük, mindezt anélkül, hogy folyamatosan ellenőrizgetnénk egymást, illetve megkérdőjeleznénk és megítélnénk egymást ezek alapján” – mutatott rá Dr. Sarah Hunter Murray szexkutató és párterapeuta.

Mi kell bizalom kiépítéséhez?

Ahogy fentebb már említettük, megbízni valakiben annyit tesz, hogy biztosra vesszük, hogy bármennyire is összecsapnak a fejünk felett a hullámok, ő ott lesz nekünk támaszként. Ha tehát bizonyítani szeretnénk, hogy valóban kiérdemeljük párunk bizalmát, akkor alapvetőnek kell lennie a részünkről, hogy mellette vagyunk, amikor szüksége van ránk. Nem elég azonban csak fizikailag jelen lenni: amikor legmélyebb érzéseiről, traumáiról beszél nekünk, a legfájóbb dolog, amit tehetünk, ha nem figyelünk oda – mert például a telefonunkat nyomkodjuk közben. Ennél azért nem árt egy kicsit illedelmesebbnek lennünk: tiszteljük meg a másik bizalmát azzal, hogy türelmesen végighallhatjuk őt. Legalább ilyen fontos a minőségi közös idő is, amelyhez szintén arra van szükség, hogy eltegyük az okoseszközöket és egymásra koncentráljunk.

Ahhoz, hogy mély, bizalmi kapcsolatot alakíthassunk ki valakivel, bátorság is kell. Le kell ugyanis döntenünk a korábbi fájdalmak miatt magunk köré épített falakat, és megmutatni a másiknak a sebezhető énünket. „Az emberek a sebezhetőséget a gyengeséggel azonosítják, ez azonban nagy hiba. Ha zárkózottak maradunk, akkor partnerünk nem tud igazán megismerni minket, így azt sem várhatjuk el, hogy egy hullámhosszon legyünk. Ráadásul, ha eltitkoljuk a személyiségünk bizonyos részeit, akkor elvesszük magunktól a lehetőséget, hogy azt érezzük, teljes mértékben elfogadnak és szeretnek minket olyannak, amilyenek vagyunk” – figyelmeztetett Lisa Firestone.

Legalább ilyen fontos a bizalom fenntartásához az is, hogy vállaljuk a felelősséget a tetteinkért, valamint képesek legyünk elismerni a hibáinkat és bocsánatot kérni értük. A stabil kapcsolathoz szükség van továbbá a kölcsönös tiszteletre, egymás határainak figyelembe vételére, illetve a nyílt és őszinte kommunikációra. De elég érettnek kell lennünk ahhoz is, hogy a felmerülő problémákat ne söpörjük a szőnyeg alá, illetve ne hánytorgassuk fel állandóan a múltbéli sérelmeinket a partnerünknek. Ha mindezeket betartjuk, akkor fenntarthatjuk a bizalmat, ám ha megszegjük őket, akkor alapjaiban meginoghat a kapcsolatunk.

Jelek a párkapcsolatban, amelyek bajra figyelmeztethetnek.

Vissza lehet nyerni az eljátszott bizalmat?

Ha a kapcsolatunkban megjelenik a bizalmatlanság, akkor az első lépés, amit meg kell tennünk, hogy beszélünk róla. Herring például azt javasolja, hogy világosan mondjuk el párunknak, hogyan érezzük magunkat és mire lenne szükségünk a részéről ahhoz, hogy megnyugodjunk.

Ha viszont beigazolódik, hogy valóban volt okunk a bizalmatlankodásra, akkor már keményebb munka vár ránk, ha ezt szeretnénk rendbe hozni. A bizalom ugyanis olyan, mint egy Jenga-játék: ha egyszer kihúzunk belőle egy téglatestet, akkor az építmény jóval ingatagabbá válik. A bizalomvesztésre a leggyakrabban a megcsalás ad okot, Murray szerint azonban már az is elég, ha párunk hirtelen, elfogadható magyarázat nélkül a szokásosnál titokzatosabbá válik, vagy máshogy kezd viselkedni. De meginoghat a bizalom egy-egy be nem tartott ígéret, vagy párunk két egymásnak élesen ellentmondó reakciója miatt is, amikor nem tudhatjuk biztosan, hogy vajon melyik viselkedése volt az őszinte, és melyik megjátszott.

Az eljátszott bizalmat nem könnyű visszaszerezni, és őszinte kommunikáció nélkül nem is lehet. A legfontosabb, hogy ne maradjanak elvarratlan szálak – vagyis kimondatlan és/vagy megválaszolatlan kérdések –, különben nem érjük el a teljes megbocsátást, és a kapcsolat sem lesz képes ismét megerősödni. Ám ha ismét bizalmat szavaznánk a párunknak, akkor fontos elfogadnunk, hogy ami történt, az megtörtént, azonban minden emberi kapcsolatban vannak nehézségek, amelyen továbblépve megerősödve folytathatjuk az utunkat egymás mellett. Ehhez viszont nemcsak partnerünkben, hanem magunkban is bíznunk kell.