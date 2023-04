Tényleg lehet valaki több emberbe szerelmes?

Ugyan az emberek többsége még mindig negatívan ítéli meg, de egyre népszerűbbek a poliamor kapcsolatok. Egy új könyv szerint a többszerelműség érzelmi és fizikai előnyöket is kínál a tagoknak, és törvényi szinten is el kellene ismerni a létezését – írta az IFLScience. Poliamornak az olyan kapcsolatokat nevezik, amelyekben valaki egynél több partnerrel folytat szexuális és/vagy érzelmi kapcsolatot úgy, hogy ez az összes fél beleegyezésével történik. Egy 2015-ös felmérés szerint a brit fiatalok 2 százaléka mondta magáról azt, hogy volt már egyszerre több partnere közös megegyezéssel, 2019-re pedig ez a szám már 7 százalékra emelkedett.

A növekedés jelentős, de a társadalom szemében továbbra is a monogámia az ideális és elvárt életmód. Hiszen a populáris kultúrában és a szépirodalmi művekben is egy igazi lelki társat keresnek a hősök, de társadalmi, gazdasági, jogi értelemben is a házaspárok előnyt élveznek. Azokat, akik más életmódot folytatnak, gyakran gyanakvással kezelik, ha nem egyenesen ellenségesen.

Nem mindenki hisz a monogám kapcsolatokban. Fotó: Getty Images

Justin Clardy, a Santa Clara-i Egyetem professzora szerint ez hamarosan megváltozhat. Könyvében azt írja, hogy jogi és politikai szakértők már dolgoznak azon, hogy a jelenlegi, családokra vonatkozó törvényeket megreformálják, reagálva a társadalmi változásokra. A többszerelműség ugyanis jogi és egzisztenciális értelemben is hátrányokkal járhat. „A poliamoria miatt emberek veszíthetik el az állásukat, elvehetik a gyermekeiket, vagy megtagadhatják tőlük az állampolgárságot, ha le akarnak telepedni” – magyarázta.

Le a monogámia egyeduralmával!

„Ugyanakkor sok esetben a poliamor kapcsolatok erősebbek, mivel rugalmasabbak, az egyén jobban ki tudja elégíteni az igényeit, mint egy monogám kapcsolatban” – írta. Bár sokak szerint több a féltékenység is, ha több a partner, szerinte ez a monogám kapcsolatokban is ugyanúgy előfordul. A többszerelműség esetében pedig azt is láthatja valaki, hogy a partnere hogyan viselkedik egy másik kapcsolatban. Arra a kritikára is válaszolt, amely szerint a poliamor kapcsolatok ártalmasak a gyerekekre nézve.

„Ha egynél több anya vagy apa van a családban, akkor jobban ki lehetne elégíteni a gyerekek igényeit. A nem hagyományos családokban is ugyanúgy képesek nevelni és feltétel nélkül szeretni őket” – érvelt. Arra is kitért, hogy azok a heteroszexuális vagy homoszexuális párok is élvezhetik a házassággal járó előnyöket, akik nem akarnak vagy nem tudnak gyereket vállalni.

Könyvében azt a következtetést vonja le, hogy morális szempontból védhetetlen a monogám kapcsolatok ráerőltetése a társadalomra. Szerinte minél több államnak kellene támogatnia a kapcsolatok különböző formáját, és ennek megfelelően új törvényeket alkotnia. „Az, hogy valami eltér a régóta bevett társadalmi normáktól, még nem jelenti azt, hogy nem képviselhet erkölcsi, társadalmi, vagy politika értéket” – magyarázta.

