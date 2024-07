Kiderült: a szép emberek csak egymással randevúznak

Olyan emberekkel randevúzunk és házasodunk össze, akik hasonlóan vonzóak (vagy legalábbis magukat annyira vonzónak találják), mint mi - állítja egy új kitatás, amelynek eredményeiről a Sicence Daily portál is beszámolt. A Floridai Egyetem kutatói közel 1300 pár adatait elemezték ki, majd mindezt 27 másik tanulmány eredményével vetették össze. Eredményeiket elsőként a Personality and Individual Differences tudományos folyóiratban tették közzé. Ebben megállapították, hogy a férfiak és a nők is meglepően jól fel tudják mérni a vonzerejüket, és hajlamosak olyan emberekkel párba állni, akik hasonlóan vonzóak, mint ők.

A kísérlet első felében a vizsgált személyeknek saját vonzerejüket kellett értékelniük, majd a fotóikat idegeneknek is megmutatták, akiknek szintén pontozniuk kellett azt, mennyire tartják szépnek a képen szereplő személyt. Ebben viszonylag egységes eredmények születtek, vagyis azok, akik szépnek tartották magukat, többnyire más emberek tetszését is elnyerték.

Az ellentétek mégsem vonzzák egymást? Fotó: Getty Images

A kapott eredményeket 27 olyan tanulmány eredményével hasonlították össze, amelyek azt vizsgálták, milyen külső jegyek alapján választanak párt maguknak az emberek. Ebből kiderült, hogy a szép emberek többnyire a szintén pozitív külső megítésésű emberekhez vonzódnak, velük randevúznak és házasodnak össze a legnagyobb arányban. E tanulmányok egy része ugyanakkor hosszú ideje, még az 1970-es évek derekán készült, így az eredmények idejétmúlttá válhattak, főként az internetes társkeresés megjelenésével.