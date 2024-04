Fogaid is bánhatják, ha rosszul alszol

Az alvás egészség egyik legfontosabb alappillére. Ha rosszul alszol, az árthat a mentális egészségednek, de akár szív- és érrendszeri problémákat és egyéb betegségeket is okozhat. Arra viszont talán nem is gondolnál, hogy még a fogaidat is rongálhatja a nem megfelelő minőségű alvás.