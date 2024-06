Így tudsz könnyebben elaludni meleg időben is

Több kutatás is kimutatta már, hogy magas hőmérsékleten nehéz elaludni, illetve aludni is, ez pedig rossz hatással van az immunrendszerünk, a szív- és érrendszerünkre, a hangulatunkra, és a kognitív teljesítményünkre is.

Az éjszaka folyamán különböző alvási szakaszokon megyünk keresztül. Mivel a szervezet hőszabályozása bizonyos szakaszokban kevésbé hatékony, egy meleg szobában idő előtt felébredhetünk, hogy a testünk folytatni tudja ezt a folyamatot - mondta Dr. Rebecca Robbins alváskutató a VerywellHealth.comnak.

Szerinte 18 és 20 fok között ideális a hőmérséklet a pihentető alváshoz, de ha az nem lehetséges valamilyen ok miatt (mert mondjuk nincs klímánk otthon, vagy nem akarunk hatalmas villanyszámlát), más módszerekkel is jobbá tehetjük a körülményeket.

Érdemes kialakítanunk egy alvási rutint, ami szintén megkönnyítheti az éjszakákat. Fotó: Getty Images

Érdemes megkeresnünk a lehető leghűvösebb pontját az otthonunknak, és ahol a legjobban jár a levegő. A redőnyök vagy függönyök használata és az ablakok napközbeni kinyitása segíthet lehűteni a szobát lefekvés előtt.

A ventilátor használata szintén javíthatja a légáramlást a forró nyári éjszakákon. "Esetleg jeget is lehet rakni a ventilátor mögé, hogy legalább akkor hűvösebb legyen a levegő, amikor elalszunk" - magyarázta Dr. John Saito alvásspecialista a Verywellnek.

A légáteresztő anyagból, mint például pamutból készült pizsamák és ágyneműk is hűvösen tarthatják a testet. A hűsítő matracbetétek vagy párnák szintén segíthetnek a hőmérséklet csökkentésében. A párna alá tett jég viszont nem a legjobb megoldás. Robbins azt javasolta, hogy tartsunk a közelben, mondjuk az éjjeliszekrényen egy törölközőt és jeget, hogy lefekvés előtt le tudjuk hűteni a kezünket és a homlokunkat, ha nehezen tudunk elaludni.

Bár a hideg zuhany egyértelmű módszernek tűnik a gyors lehűléshez, tanulmányok kimutatták, hogy lefekvés előtt néhány órával a melegvizes fürdés könnyíti meg igazán az elalvást. De lehetőleg ne legyen túl forró a víz.

"Egy meleg zuhany hatására a test elkezdi lehűteni magát, ami megkönnyíti az elalvást. De ha túl forró a víz, akkor csak még jobban izzadunk és még kényelmetlenebbül érezzük magunkat az amúgy is meleg hálószobánkban. Ebben az esetben egy nem túl hideg zuhany jobb választás lehet" - magyarázta Dr. Carl W. Bazil neurológus a portálnak.

Természetesen nem minden esetben tudjuk megteremteni az alváshoz optimális körülményeket. Egy megfelelő alvási rutin kialakítása és betartása viszont nyáron is különösen fontos.

Az alvásszakértők szerint az általános alváshigiéniai szokások - például a lefekvési idő következetes betartása és a képernyők kikapcsolása egy órával alvás előtt - segíthetnek jobban aludni, még meleg időben is.

"Lehetőleg ne együnk közvetlenül lefekvés előtt, kerüljük az alkoholt, és hagyjunk magunknak időt lenyugodni és kiereszteni a fáradt gőzt alvás előtt. Ezek mindenkinek a javára válhatnak, akkor pedig különösen érdemes rájuk figyelni, amikor a meleg idő is zavarhatja az alvásunk minőségét" - magyarázta Robbins.