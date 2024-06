Dermesztő, mit okozhat a nyugtalan alvás

Ha nyugtalanul alszol, éjszaka sokat rúgkapálsz, kiabálsz, ütlegelsz, akkor ez a szakértők szerint akár a demencia vagy a Parkinson-kór korai jele is lehet – írja a CNN.

Ha valaki éjjel agresszív, annak hosszú távon komoly következménye lehet. Fotó: Getty Images

<i>"Összetörtem a komódot és mindent körülötte"</i>

Donald Dorff hallotta a tömeg morajlását, amikor elkapta a levegőből az irányító dobását, és a gólvonal felé sprintelt, ám útját állta egy játékos, akit fel kellett löknie. „Amikor magamhoz tértem, a hálószobám padlóján feküdtem. Összetörtem a komódot, mindent levertem róla, tönkretettem a tükröt is. Hatalmas rendetlenséget csináltam. Hajnali fél kettő volt" – mesélte a 67 éves amerikaifutball-játékos 1987-ben. Ő lett végül az első ember, akinél a szokatlan „gyors szemmozgású alvási viselkedészavart”, vagy más néven RBD-t diagnosztizálták.

A focista esetének nyomán a tünetekben a kutatók két – komoly agyi leépüléssel járó – betegség, a Parkinson-kór és a Lewy-testes demencia korai jeleit tárták fel. A nyugtalan alvással járó állapotot azóta tehát mindezek előszobájának tekintik. Az RBD elnevezésű alvászavart végül 1982-ben fedezték fel, amikor Dorff, miután éveken át erőszakos rémálmok gyötörték, Dr. Carlos Schenck pszichiáter és alvásszakértő páciense lett a minneapolisi Minnesota Regional Sleep Disorders Centerben.

Éjszaka üt, rúg, pedig amúgy nyugodt természetű

Nem titka, hogy az érintettek rugdosnak, sikoltanak, ütlegelik vagy leordítják, szidalmazzák az ágyban mellettük fekvő partnerüket, de szintén előfordulhat, hogy elkezdenek futni a lakásban, sőt mindeközben sérüléseket is szerezhetnek – számolt be az érintetteket sújtó tünetekről a szakember. Az egyik 70 éves betege például, akit a felesége úgy jellemzett, hogy napközben szelíd természetű volt, éjszaka többször is megütötte, megrúgta őt.