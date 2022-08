"9 hónapja járunk, de még nem mondta, hogy szeret"

Egy friss kapcsolat energiával, izgalommal és várakozással tölt fel minket. Az a bizonyos rózsaszín köd néha azt is ellehetetleníti, hogy párunkon és a következő találkozás közelgő időpontján kívül másra gondoljunk. Amikor pedig a testi vonzalom és a rajongó érdeklődés mellett egy mélyebb lelki kapocs kialakulását is érezni kezdjük, akkor alig várjuk, hogy elmondjuk a másiknak: úgy gondoljuk, őt kerestük eddig, és fülig szerelmesek vagyunk belé. Ilyenkor azonban nagy pofonként érhet minket, ha a másik nem viszonozza ezt a vallomást, akár még hónapokkal később sem. Éppen ez történt azzal a 36 éves nővel is, aki a The Guardiannak írt olvasói levelében számolt be személyes történetéről.

"Túl nagy elvárás, hogy azt mondja, szeret?"

"39 éves párommal már 9 hónapja együtt vagyunk. Együtt élünk, megismerkedtünk már egymás családtagjaival, barátaival, és úgy gondolom, kiállunk egymás mellett. (...) Alapvetően jól kijövünk egymással, sok a közös bennünk, a kommunikációval viszont küszködünk. A párom ráadásul elég hirtelen természetű, és a legtöbbször én vagyok az, aki végül kompromisszumot ajánl a probléma megoldása érdekében" - vázolta a helyzetet tanácsot kérő nő. A legnagyobb problémája azonban az, hogy a párja még mindig nem mondta neki, hogy szereti őt. Egyszerűen szükségem van arra, hogy halljam, hogyan érez irántam, és azt hiszem, eddig elég türelmes voltam. (...) Vajon fel kellene adnom az elvárásomat, hogy szerelmet valljon?" - áll a levélben.

Tényleg annyira fontos, hogy minél előbb kimondjuk egymásnak, hogy a bűvös szót? Fotó: Getty Images

A kimondott szavak sem garantálnak semmit

A levélíró arról is beszámolt, hogy nehéz gyerekkora volt, amelynek hatására nehezen bízik meg másokban, és az édesapjával például már egy ideje szóba sem áll. A párja ezzel szemben boldog és stabil családi környezetben nőtt fel. Amikor megismerkedtek, a férfi még csak alig volt túl egy szakításon, de ennek ellenére gyorsan beleugrott egy új románcba.

Az olvasónak Annalisa Barbieri, a The Guardian egyik szerkesztője válaszolt, aki gyakran ad tanácsokat a levélíróknak családi, illetve párkapcsolati problémákkal kapcsolatban. Mint írta, a történet mindkét szereplőjével együttérez, és mindkettőjük viselkedését megérti. Ugyanakkor inkább a levélíróért aggódik, semmint a partneréért. "A leírásából kicsit úgy tűnik, mintha azt gondolná, hogy a kimondott szavak garanciát jelentenek az érzelmek valódi meglétére, pedig ez nincs így. Úgy gondolom, hogy maga a kapcsolat minősége, illetve az, hogy a felek jól érzik magukat egymással, sokkal többet jelent annál, hogy milyen szavak hangzottak el" - mutatott rá Barbieri.

A szakértő szerint, ha valaki nem érzi magát biztonságban és szeretve az aktuális partnere mellett, akkor minden joga megvan hozzá, hogy kilépjen a kapcsolatból, és valaki más oldalán keresse a boldogságot. Ám ha alapvetően minden jól működik a két fél között, csupán a szerelmi vallomás "késik", akkor érdemes lehet kitartani, hiszen ebben az esetben a "szeretlek" szó csupán a cseresznye lenne a torta tetején.

Mikor jön el a vallomás ideje?

Felmérések szerint egyénenként változik, hogy ki mikortól érzi magát szerelmesnek, illetve mikor gondolja elérkezettnek az időt arra, hogy bevallja párjának az érzéseit. Az átlagos időre, illetve a nemek közötti különbségekre azonban a kutatók is kíváncsiak voltak, ezért több felmérést is végeztek a válaszok kiderítése érdekében. Az eredmények szerint a férfiakban átlagosan 88, a nőkben pedig nagyjából 134 nap alatt fogan meg a szerelem érzése. A vallomással pedig az erősebbik nem képviselői átlagosan 97 napot vártak, míg a hölgyeknek megközelítőleg 139 nap kell ahhoz, hogy beismerjék: mélyebb érzéseket táplálnak párjuk iránt. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy mondani tulajdonképpen bármit lehet, ám ha ez nincs összhangban az ember viselkedésével és tetteivel, akkor semmit sem érnek a szavak.