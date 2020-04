Koronavírus: így alkalmazkodnak a hazai cégek

A koronavírus-járvány lassítása érdekében Magyarországon is be kellett vezetni bizonyos korlátozásokat. Emiatt viszont több vállalkozás is nehéz helyzetbe került, ugyanis nem folytathatják a tevékenységüket úgy, ahogy korábban megszokták. A kényszerhelyzet azonban sokakból kihozta kreativitást - egy borászat például online borkostolót tart. A borokat házhoz szállítják, majd a borászok interneten, egy adott időpontban elmondják az érdeklődőknek, hogy mit is kell tudni az adott borról.

Fertőtlenítenek a nyíregyházi Búza téri Piaccsarnokban.

Házhoz szállító piacok

Pécsen a vásártér, a vásárcsarnok és a piacok több értékesítője is vállalta, hogy előzetes egyeztetés alapján házhoz szállítja a megrendelt termékeket. A városban már korábban bezártak az árusító létesítmények, a mostani kezdeményezés célja viszont az, hogy a pécsiek a koronavírus-járvány idején is hozzájussanak a helyi termelők és árusok termékeihez, és utóbbiak is plusz értékesítési felülethez jussanak. A biztonságos kiszállítás érdekében az árusok és termelők maszkokat és gumikesztyűket kapnak az önkormányzattól.

Újra megnyílt Pásztón a piac, amelyet március 18-án bezártak. Az új szabályozás szerint viszont csak 65 év alattiak árusíthatnak. A koronavírus-járvány idején tojást, zöldséget, gyümölcsöt, mézet, feldolgozott füstölt húsárukat, tejtermékeket, palántákat, vetőmagot és élő virágokat árulhatnak a piacon a Pásztó 40 kilométeres körzetében termelő és lakó gazdák. Az eladóknak kötelező szájmaszkot és gumikesztyűt viselni - ezekről mindenki maga gondoskodik.

Leállnak a gyárak

A kivárásban látja a továbblépés első feltételét a BorgWarner turbófeltöltőket készítő oroszlányi gyár. Az üzem jelenleg csökkentett szinten működik, április 6-ától viszont két hétre leáll, az 1100 dolgozót pedig szabadságra küldik. A cég a gyártás mielőbbi újraindulásában bízik - a vevői igények alapján azt elképzelhetőnek tartják, hogy átmenetileg négynapos munkahétre térnek át, amíg nem rendeződik a koronavírus okozta helyzet.

A járműalkatrészek gyártásával foglalkozó, osztrák tulajdonú Polytec Komló Kft. hétfőn jelentette be, hogy a munkavállalók egészségének védelme és a gazdasági károk mérséklése érdekében leállítja a termelést. Az április 14-éig tervezett leállást követően az első héten fizetett szabadságot vehetnek igénybe az alkalmazottak, az azt követő időszakra pedig állásidőt fizetnek a dolgozóknak - várhatóan a koronavírus-járvány végéig.

Korábban nyit a drogéria

A Rossmann drogéria és parfüméria hálózat módosítja a nyitvatartási idejét a koronavírus okozta veszélyhelyzet idejére. A továbbiakban minden üzletük - a bevásárlóközpontokban találhatóak kivételével - fél órával korábban, tehát 7:30-kor nyit, és 15 óra után is nyitva lesz. Így hosszabb idő áll rendelkezésére a 65 év alatti vásárlóknak, akik 7:30 és 9 óra között, valamint 12 óra után kereshetik fel a Rossmann boltjait.

