Koronavírus: mi lesz a járvány vége?

Négy lehetőség áll előttünk. Az első, hogy a járvány eltűnik, ahogy melegszik az idő. A második, hogy mindenkit megfertőz, akit lehet, majd véget ér, mivel már nem tud majd kire átterjedni - ez persze egy kétségkívül szörnyű lezárás lenne. A harmadik, hogy sikerül létrehozni egy védőoltást, amihez most talán még egy évre van szükség. A negyedik, egyben legvalószínűbb lehetőség, hogy néhány héten vagy hónapon belül találunk olyan gyógyszereket, amelyek révén meggátolható, hogy az emberek megfertőződjenek, illetve kezelni lehet a betegeket - foglalta össze a Thedailybeast.com-nak nyilatkozva William Haseltine, az ACCESS Health International nemzetközi egészségügyi szervezet elnöke.

Lássuk, mit foglalnak magukban ezek a szcenáriók.

Teljes légzőmaszkot viselő férfi a londoni King's Cross metróállomáson. Fotó: MTI/AP/PA/Ian Hinchliffe

1. Az időjárás megoldást hoz

"Négy koronavírust is ismerünk, amelyek náthaszerű felső légúti fertőzést okoznak. Ezek jellemzően szezonálisan jelentkeznek" - mutatott rá Arnold Monto, a Michigani Egyetem epidemiológusa. Hozzátette, semmi sem garantálja, hogy ugyanez történik majd az új koronavírus (SARS-CoV-2) esetében is. Mindazonáltal Jeffrey Klausner, a Kaliforniai Egyetem járványtani szakértője szerint a rendelkezésre álló ismereteink alapján okunk van hinni abban, hogy a melegebb, párásabb idő beköszöntével gyengülni fog a vírus terjedése. "Ahogy elkezd csökkenni a megbetegedések száma, a szorongás és a pánik is enyhülni fog. Kevesebb lesz a súlyos beteg, végezetül pedig visszatérhetünk a megszokott életünkhöz" - mondta Klausner.

2. A melegben is akadálytalanul terjed a fertőzés

Elképzelhető, hogy a világjárvány nyáron sem lassul, ráadásul sem védőoltás, sem érdemi kezelés nem lesz a kezünkben ellene. Monto szerint a legrosszabb forgatókönyv, hiszen így a vírus addig terjed, amíg csak el nem fogynak azok, akiket még meg tud fertőzni. "Nehezen tudok napirendre térni afelett a lehetőség felett, hogy az emberiség 40-70 százaléka megfertőződhet az elkövetkező hónapokban, miközben a halálozási arány 2 százalékos" - vázolt fel Monto egy olyan jövőképet, amelyben emberek milliói veszítenék életüket a COVID-19 következtében. Ebben az esetben természetesen szinte az élet minden területén pótolhatatlan károkat szenvedne a társadalom, beleértve például az oktatást, a kultúrát, a mezőgazdaságot vagy akár az emberek mentális egészségét. A közösségi összejövetelek kerülésével ilyen lépték mellett még a temetések megtartása is nehézségekbe ütközne.

"Ahelyett, hogy egy ilyen jövőn rágódnék, inkább abban a lehetőségben hiszek, hogy képesek leszünk irányításunk alá vonni a helyzetet gyógyszermentes módszerekkel is" - árulta el Monto. Ezzel kapcsolatban Klausner újfent hangsúlyozta, hogy amint afertőzéselég széles körben elterjedt, nem marad más ember, akit megfertőzhetne. "Ez járult hozzá az esetszám csökkenéséhez például Kínában, Dél-Koreában és Japánban is. Az ezeken az erősen elzárt területeken élők a fertőzés széles körű elterjedésével immunitást szereztek" - magyarázta a szakember. Mindaddig azonban, amíg ez globálissá nem válik, a vírus képes lesz a Föld különböző pontjain felbukkanni, újabb és újabb helyi járványokat kiváltva a fogékony közösségekben.

3. Egy hatékony védőoltással legyőzzük a járványt

Anthony Fauci, az amerikai Nemzeti Allergia és Fertőző Betegségek Intézete (NIAID) igazgatója elmondta, áprilisban a klinikai kísérletek első fázisába lép egy potenciális vakcina. Amennyiben beigazolódik a tesztelés során, hogy hatékony, úgy akár 12-18 hónapon belül elérhetővé válhat a lakosság számára. Ezen felül is több védőoltás fejlesztése zajlik szerte a világban, bár egyiktől sem várható egyelőre, hogy hamarabb a polcokra kerülne, mint az említett készítmény.

4. Gyógyszert találnak a COVID-19 kezelésére

A pekingi tudományos és technológiai minisztérium bejelentése szerint hatékonynak bizonyult az influenzaellenes gyógyszer a COVID-19 kezelésében. Részletek itt.

Haseltine és Klausner szerint ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy okunk van feltételezni, hogy néhány hónapon belül lesz hatékony kezelési módszer a COVID-19-re. A SARS és a MERS esetében is történtek előrelépések egy gyógyszer kifejlesztésére, e kutatások pedig ígéretes eredményeket hoztak. Az említett korábbi járványok azonban lecsendesedtek, most azonban, az új világjárvány beköszöntével az orvosoknak volt hova visszanyúlniuk lehetséges gyógymódokért, illetve elkezdhették azokat agilisabban tesztelni. Haseltine szerint heteken, hónapokon belül elérhetővé válhat legalább egy olyan kezelési opció, amelyet általános alkalmazni lehet az egészségügyi ellátásban, sőt, akár megelőzési célokra is alkalmas lehet.

Mindaddig azonban, amíg ez be nem következik, Monto szerint a világ olyan marad, mint amilyennek most látjuk. A hatóságok továbbra is fenn fogják tartani, illetve akár erősíthetik is azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyek a járvány terjedésének lassítását szolgálják.

Forrás: thedailybeast.com

