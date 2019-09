Növényi hatóanyagok alvászavarra

Az álmatlanság mára népbetegség lett

Az alvászavarnak lehetnek fizikai és pszichés okai is, de gyógyszerek mellékhatásaként is jelentkezhet. Hormonális problémák, idegrendszeri betegségek, allergia,asztmais előidézheti.

A macskagyökér az egyik legelterjedtebb gyógynövényalvászavarokenyhítésére

Pszichés ok lehet a stressz, a szorongás, de a változások-tervezgetések miatti izgatottság is. Sok pszichiátriai betegséghez is kapcsolódik alvászavar, például a depresszióhoz. Az altatók és a nyugtatók csak rövid távon jelentenek megoldást, mert nagy a hozzászokás veszélye, és akkor már épp e szerek hiánya fog álmatlanságot okozni. Segíthet a rendszeres testmozgás (de ne a lefekvés előtti órákra időzítsük!), az éjfél előtti, lehetőleg mindennap azonos időpontban lefekvés, a matraccsere, az elegendő friss levegő, a kellemes hőmérséklet. Az életmódbeli változásokon túl érdemes először agyógynövényekfelé fordulni.

Macskagyökér

A gyógynövények közül álmatlanság ellen a klasszikusan leggyakrabban használt szer a macskagyökér.

Készítsen macskagyökér-teát Reggel forrázzon le egy teáskanál valeriángyökeret, a keveréket hagyja állni estig, majd szűrje le, és egy részét igya meg vacsora előtt, a többit pedig lefekvés előtt.

Nemcsak álmatlanságra jó, nyugtat is, stressz és szorongás ellen is bevethető, és nincs mellékhatása. Klinikai kutatások is igazolták, hogy valeriántartalma folytán javítja azalvásminőségét. A valerián görcsoldó, és segíti azemésztést.

Orvosi székfű

Az orvosi székfű vagy népszerű nevén kamilla nemcsak gyulladáscsökkentő, hanem az alvászavarok gyakran használatos ellenszere is. Ha nehezen alszunk el, kortyoljunk el egy csésze kamillateát este, segít enyhíteni a szorongást. Fontos, hogy fedjük le a teát miután leforráztuk, hogy megtartsa gyógyhatását.

Citromfű

Az egyik legjobb nyugtató hatású gyógynövény. Álmatlanság ellen érdemes macskagyökérrel vagy kamillával kombinálni, lefekvés előtt lassan kortyolgatva meginni. A golgotavirágot réges-régen álmatlanság ellen fogyasztják. Nyugtató hatású, depresszió ellen is bevethető. Iható teaként, de kapható kapszulaformában is. A teát úgy készítsük el, hogy leforrázzuk a tealeveleket, ázni hagyjuk, majd vacsora előtt isszuk meg a teát.

Komló

Az egyik leghatékonyabb altató gyógynövény megnyugtat, csökkenti a szorongást. Sokan úgy használják, hogy megtöltenek egy párnát komlóval, és a fejük alá teszik. A káva (vagy mámorbors) depresszió, szorongás és álmatlanság ellen használatos, létezik gyökér-, por-, és kapszulaformában. Nagy dózisban nem ajánlják a fogyasztását.

A jázmin virágjának nyugtató hatást tulajdonítanak. (Ezen kívül menstruációs problémák, bőrérzékenység és gyomorbántalmak kezelésére is használják.) Alvászavar, feszültség és depresszió ellen hatékony gyógynövény még az orbáncfű. A levendula teája szintén nyugtató, görcsoldó hatású.

A fent említett gyógynövények kombinálva is használhatóak, érdemes kísérletezni, melyik keverék számunkra a leghatékonyabb. De fogyasztásukat ne vigyük túlzásba, kúraszerűen alkalmazzuk őket, ne mindennap.