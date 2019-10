Tippek az alvásminőség javítására

Feküdjünk le időben

Fejlődésünk során a cirkadián ritmusunk, ami azalvásés az ébrenlét idejét szabályozza, a napsütéses órák számához igazodott: nappal, világosban fent vagyunk, éjszaka, a sötétben pedig nyugovóra térünk. Ennek alapján próbáljuk az alvásra szánt órákat 10 és 6 óra közé időzíteni! Természetesen egyéni szükségletektől függően akár ki is tolhatjuk valamennyivel a lefekvés időpontját, de 11 óránál tovább semmiképpen se húzzuk. A legtöbben a munka miatt korán kelünk, így minél később fekszünk le, annál kevesebb időnk marad a minőségi pihenésre.

A nem megfelelő minőségű alvás hosszú távon komoly problémákat okozhat. Fotó: iStock

Lefekvés előtt ne használjunk elektromos eszközöket

A monitorok, mobilok, laptopok, tévék képernyőjéből érkező kék fény rendkívül káros a szervezet működése szempontjából. Nemcsak az elalvást nehezíti, de felborítja a szervezet cirkadián ritmusát is azáltal, hogy lecsökkenti a nyugodt, pihentető alvásért felelős melatonin nevű hormon kiválasztását. Emiatt éjjel álmatlanabbak, napközben pedig kimerültebbek, dekoncentráltabbak lehetünk. Lefekvés előtt legalább két órával tehát tegyük el a különféle elektromos kütyüket, és helyettük válasszunk inkább egy jó könyvet.

Teremtsünk teljes sötétséget

Mivel a melatonin csak teljes sötétségben tud megfelelően képződni,Éjszaka még a kislámpát se égessük, és mindenképpen legyen az ablakon sötétítő függöny vagy redőny. Az elektromos eszközöket vigyük ki a szobából, vagy legalább kapcsoljuk ki őket: a belőlük áradó kék fény ugyanis akkor is ronthat az alvás minőségén, ha nem használjuk őket, de be vannak kapcsolva. Mint egy korábbi cikkünkben megírtuk, sajnos már egy egészen rövid ideig tartó fény, például egy Messenger-üzenet érkezése is zavaró lehet, mert ha egy-egy ilyen jelre felriadunk, sokkal nehezebben alszunk vissza.