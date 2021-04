A melatonin lehetséges mellékhatásai

Bágyadtság, fáradtság

A melatonin egy természetes hormon, amelyet agyunk választ ki, hogy segítsen a cirkadián ritmus szabályozásában. Egyeseknél a melatonin hatása elnyúlhat, ami miatt úgy érezhetik, hogy nem aludták ki magukat, nem tudnak időben felkelni, ha pedig muszáj, akkor egész nap fáradtnak, nyúzottnak érzik magukat. Az ő esetükben a melatonin egyszerűen "túl jól" működik, de tulajdonképpen mégis az ellenkező hatást érik el vele, mint amit szerettek volna.

A melatonin segíthet az álmatlanságon

Álmatlanság

Vannak, akiknél a melatonin egyszerűen csak nem működik. Olyanok is vannak, akik arra számítanak, hogy a melatonin úgy működik, mint egy altató, pedig egyáltalán nem így van. Nem mindegy például, hogy mikor vesszük be. Legjobb, ha napnyugtakor, amikor agyunk automatikusan esti üzemmódra kezdni állítani testünket - a nem megfelelő szedés ugyanis szinte mindenkinél álmatlanságot okozhat. Melatonint semmiképpen se vegyünk be közvetlenül lefekvés előtt.

Fejfájás

Mindenki szervezete más, és sokaknál előfordul, hogy valamilyen új gyógyszer vagy táplálékkiegészítő szedésére kellemetlen tünetekkel reagál a szervezetük. Afejfájásis ezek közé tartozik. A fejfájás olyankor is gyakori, ha nem a megfelelő időben vesszük be a melatonint.

Emésztési problémák

Hányinger, székrekedés, gyomorbántalmak - ezekkel szinte bármilyen gyógyszer vagy táplálékkiegészítő szedésére reagálhat a szervezetünk. A melatoninnal is előfordulhat ugyanez. Éppen ezért először csak kis adagban érdemes beszerezni, mert mindenki szervezetére másképpen hat.

Forrás: womenshealthmag.com