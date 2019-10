Az alvásmegvonás hatásai

Az igazán rossz hír, hogy még csak nem is kell minden éjszaka rosszul vagy keveset aludnunk, hogy fellépjenek az alváshiány káros hatásai. Kutatások szerint egy átlagos felnőttnek éjszakánként 7-9 óra alvásra van szüksége, hogy valóban kipihenje magát. Ha ez a szám tartósan 6-8 órára csökken, akkor ez 12 százalékkal növeli meg az idő előtti elhalálozás esélyét.

Az alváshiány első számú káros hatása, amelyet mindenki tapasztal, a fáradtság. Ez nemcsak azért káros, mert szinte bárhol, bármikor el tudnánk aludni, emiatt pedig megnő a reakcióidőnk, lelassulunk, ami balesetveszélyes, hanem azért is, mert agyunk képtelen megfelelően működni elegendőalvásnélkül. Pihenésre van szüksége, hogy frissüljön a memória, feldolgozza az érzelmeket, és regenerálódjon. Sokan extra koffeinbevitellel próbálják túlélni az alváshiány okozta fáradtságot, a túlzott koffeinfogyasztás viszont dehidratálja a szervezetet, hosszú távon pedig szintén számos egészségügyi kockázatot hordoz magában.

A tartós alváshiány súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz magában

Az alváshiány hatására ingerlékenység, hangulatingadozás jelentkezhet, illetve fokozódik a kortizol nevű stresszhormon termelődése is, ami nemcsak még nehezebbé teszi az alvást, hanem elhízást is eredményezhet. Kutatások szerint a tartós alváshiánnyal küzdők nagy részénél megfigyelhető súlyfelesleg kialakulása, amiért a kortizoltöbblet mellett a teltségérzetért felelős leptin csökkent termelődése is felelős. Az energiahiány és az alacsony leptinszint miatt az energiadeficites szervezet követelni kezdi a kalóriadús, illetve magas szénhidráttartalmú ételeket.

Extrém mennyiségű alváshiány esetén hallucinációk jelentkeznek - nem véletlen, hogy az alvásmegvonást az ismert kínzási módszerek között tartják számon. Leggyakrabban azokban az időpontokban jelentkeznek, amikor fel kellene kelnünk vagy le kellene feküdnünk. Emellett a látás is gyengülhet, homályossá válhat, illetve nagy mértékben sérülhet a rövid távú memória is.

A tartós alváshiány hatásai közé tartozik a szívbetegségek kialakulásának megnövekedett kockázata is. Az European Society of Cardiology kutatása szerint akik heti két vagy több alkalommal kevesebbet alszanak öt óránál, kétszer nagyobb valószínűséggel kapnak szívrohamot. Emellett jelentős mértékben csökken a libidójuk, romlik a szexuális teljesítményük, illetve a tartósan alváshiányos férfiak esetében nagyon gyakran megfigyelhető a spermiumszám csökkenése is, így kijelenthető, hogy az alvásmegvonás a termékenységet is negatívan befolyásolja.

