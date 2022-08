A meztelen alvás ezért egészséges

Egy Egyesült Államokban végzett felmérés szerint az emberek mindössze 8 százaléka tölti az éjszakákat meztelenül, azaz alszik bármiféle pizsama, hálóing vagy alsónemű nélkül. Pedig kutatások szerint a meztelen alvásnak számos egészségére gyakorolt jótékony hatása van. Ezeket gyűjtötte csokorba cikkében a care2.com.

Kevesebb álmatlan éjszaka

Tanulmányok kimutatták, hogy az álmatlanság és a testhőmérséklet között szoros kapcsolat van. Testünk hőmérséklete elalváskor lecsökken, és csak az alvásciklus végén kezdünk el melegedni - agyunk ezzel is jelzi testünknek, hogy ideje felébredni. Ha viszont vastag zoknit, meleg pizsamát húzunk magunkra, akkor alvás közben könnyen túlmelegszik a testünk, ami megzavarja a bioritmusunkat: gyakran fel-fel ébredhetünk, a visszaalvás pedig nehézkes lehet.

Jobb anyagcsere

A kutatások kimutatták, hogy az alacsonyabb alvási hőmérséklet jótékony hatással van az anyagcserére, mert fokozza. Az alacsonyabb hőmérséklet aktiválja ugyanis a barna zsírszövetet, aminek hatására a test felesleges kalóriákat éget el, hogy hőt termelhessen. Ezenkívül a hűvösebb hőmérséklet csökkenti az egyes anyagcsere-rendellenességek kockázatát is, mint például a 2-es típusú cukorbetegségét.

A hűvösebb hőmérséklet csökkenti az egyes anyagcsere-rendellenességek kockázatát is

Lassabb öregedés

Ön is észrevette, hogy egy pihentető alvás után sokkal simábbnak, fiatalosabbnak tűnik a bőre? Alvás közben testünk melatonint és növekedési hormonokat termel. Míg ezek gyerekkorban a megfelelő ütemű növekedést biztosítják, addig felnőtteknél a regenerálódást és megújulást segítik elő. És mivel hűvösebb környezetben az alvás is jobb minőségű, pihentetőbb lesz, már csak fiatalságunk megőrzése érdekében is érdemes estére ledobni a textilt.

Jó hatással van a párkapcsolatokra

Ha alvás közben összeér csupasz bőrünk a párunkéval, akkor növeli a szervezet által termelt oxitocin mennyiségét. Az oxitocin - más néven szerelemhormon - fokozza a kötődést, sőt még a nemi vágyat is. Így hát a meztelen alvás akár a szexuális életünket is kicsit jobbá teheti.

A férfiak és nők egészségének is jót tesz

Köztudott, hogy a baktériumok főleg meleg, nedves környezetben telepszenek meg, így a nőknél a pizsama-takaró kombó akár elő is segítheti a nem kívánt kórokozók elszaporodását az intim testtájakon. Főleg, ha azt is számításba vesszük, hogy a nők gyakran egész nap szoros, nehezen szellőző ruhadarabokat viselnek, ami hosszú távon izzadást és hüvelyirritációt okozhat. Egészségünknek is jót teszünk tehát, ha legalább éjszaka hagyjuk levegőhöz jutni intim testrészeinket.

De ugyanígy a férfiaknak is érdemes esténként az ádámkosztümöt választani, mivel ha a herék túlmelegednek, egyrészt csökken a spermiumképződés, másrészt rossz minőségű spermák fognak termelődni.

Önbizalommal tölt el, és javul az önbecsülésünk

Ha nem vagyunk szupermodell alkattal megáldva, hajlamosak vagyunk testünket még saját magunk előtt is szégyellni és rejtegetni. Ez pedig nagyon káros, hiszen csak tovább romboljuk saját önbecsülésünket. Kutatók szerint minél többet vagyunk meztelenül, annál könnyebben el tudjuk fogadni a testünket, és egy idő után egyre jobban érezzük majd magunkat a bőrünkben.