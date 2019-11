A szerelemhormon tizenhárom érdekes hatása

Az oxitocinról - más néven szerelemhormonról - egyre szélesebb körben tudják, hogy nőkben és férfiakban egyaránt számos különféle hatást válthat ki.

A hormon viselkedést és fiziológiát befolyásoló hatása az agyból ered, ahol az anyagot a hipotalamusz termeli. Innen kerül az agyalapi mirigybe, amely a véráramba juttatja. A jelfogó antennához hasonló oxitocin-receptorok a szervezet minden részén megtalálhatók a sejteken. A hormon szintje stresszes és társadalmi kötődéssel járó élmények esetében általában magasabb.

Az oxitocin szerepe régóta ismert a szoptatásban és a gyermekszülésben

Carol Rinkleib Ellison, a kaliforniai Loomis magánklinika pszichológusa elmondta, hogy bár a kutatók régóta ismerik az oxitocin szerepét a szoptatásban és a gyermekszülésben, napjainkban egyre többet tudnak meg a hormon viselkedéséről. Az elmúlt évtizedben számos kutatást végeztek az oxitocinnak a testre és az elmére gyakorolt hatásáról.

Az oxitocin fokozza a kötődést. Egy 2007-ben készült tanulmány szerint az első harmadban magasabb oxitocin-szinttel rendelkező terhes nők a szülés után erősebben kötődnek csecsemőjükhöz. Az is mérhető, hogy az oxitocin szintje magasabb volt azokban az édesanyákban, akik odaadóbb szülőként viselkedtek, például többet nézték babájukat, gyakrabban kifejezték szeretetüket, és többször érintették meg szeretetteljesen gyermeküket. Az édesapákban az oxitocin szintjét nagyobb mértékben növelte a testi kontaktus, illetve az, hogy ha bátorították gyermeküket a világ felfedezésére. Amikor csecsemők szüleinél mérték az oxitocin-szintet, akkor az apák oxitocin-szintje egyik időpontban sem tért el az édesanyákétól. Annak ellenére tehát, hogy az oxitocin felszabadulását a szülés és az anyatej kiválasztása stimulálja, úgy tűnik, hogy valamiképp az édesapákban is fokozódik a hormon kiválasztása.

Az oxitocin megszilárdítja a kapcsolatokat Az oxitocin és a vazopresszin vizeletszintjét hasonlították össze orosz és romániai árvaházakban élő gyermekekben. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban 2005-ben publikált tanulmányból az derült ki, hogy az édesgyermekekben megemelkedett az oxitocin szintje, amikor édesanyjukkal találkoztak, ugyanakkor az adoptált gyermekekben a hormon szintje ugyanebben a helyzetben változatlan maradt. Ez is jól mutatja, miért tapasztal sok adoptált gyermek nehézséget a stabil kapcsolatok kialakításában.

Enyhíti a stresszt Egy 2007-ben bemutatott, prérifarkasokkal végzett kísérletből az derült ki, hogy a testvéreiktől elválasztott állatok szorongása, stressz- és lehangoltságérzése csökken t, miután oxitocin-injekciót kaptak. Szintén stressz csökkentőnek bizonyult az oxitocin a párok közötti kommunikációban: egy svájci tanulmány szerint az oxitocint kapott emberek könnyebben meg tudtak beszélni bonyolultabb dolgokat is, illetve pozitívabban kommunikáltak.

Az oxitocin kikristályosítja az érzelmi emlékeket Ez a hormon felerősíti a férfiak édesanyjukkal kapcsolatos fiatalkori emlékeit - derült ki a Proceedings of the National Academy of Sciences novemberi számában megjelentetett tanulmányból. A kísérletben részt vevő 31 férfi közül az édesanyjukkal jó viszonyban lévők oxitocin belégzése után arról számoltak be, hogy az édesanyjukkal kapcsolatos szép emlékek felerősödtek.

Segíti a szülést és a szoptatást. Legismertebb szerepében a szülés során felszabadult oxitocin fokozza a méhösszehúzódásokat, ami segít abban, hogy a csecsemő átjusson a szülőcsatornán. Szülés után a hormon továbbra is stimulálja a méhösszehúzódást, ez pedig csillapítja a vérzést, és később segíti az anyatej kivezetését a mellbimbókhoz.

Az oxitocin fokozza a nemi vágyat

oxitocint is tartalmaz. Ezek a vegyületek pedig - személyenként eltérő mértékben - felerősítik a kötődést a szexuális partnerek között. Egy 2001-es tanulmány során spontán merevedést tapasztaltak azokban a kísérleti patkányokban, amelyek agy-gerincvelői folyadékába oxitocint fecskendeztek. Az is kiderült, hogy a férfiak ejakulációja alatt agyi vegyületek keveréke szabadul fel, amely. Ezek a vegyületek pedig - személyenként eltérő mértékben - felerősítik a kötődést a szexuális partnerek között.

Az oxitocin csökkenti a kábítószerfüggők vágyérzetét Egyes kutatások szerint az oxitocin gátolja az addiktív kábítószerekkel, köztük az ópiátokkal, a kokainnal és az alkohollal szembeni toleranciát, és csökkenti az elvonási tüneteket. Javítja a társadalmi készségeket Ez a hormon jelentősen javította az autista személyek interakciós képességét - állítják Proceedings of the National Academy of Sciences című lapban megjelent tanulmány szerzői. Más kutatások azt mutatták ki, hogy az autizmusban szenvedő személyekben alacsonyabb a természetes oxitocin szintje.

Az oxitocin védekező ösztönt vált ki. A Science-ben publikált tanulmány szerint az oxitocin védekező agressziót vált ki olyan kívülállókkal szemben, akik társadalmi csoportunkat veszélyeztetik. Jellegzetes példaként szolgálnak a bajtársaikat védelmező katonák.

Javítja az alvást A stresszmentes körülmények között az agyban felszabaduló oxitocin természetes módon segíti az alvást , mert ellazít - ez az egyik oka annak, hogy szerelmeskedés után könnyebb elaludni. Az oxitocin nagylelkűségre sarkall

Az oxitocin belélegző kísérleti alanyok a placebót kapott személyekhez képest 80 százalékkal nagylelkűbbnek mutatkoztak, amikor pénzt kellett megosztani egy idegennel - ezt a Public Library of Science ONE 2007-es tanulmányában olvashatjuk.



A kutatásban részvevőknek placebo vagy oxitocin tartalmú orrsprayt adtak, és felkérték őket, hogy a játékból kapott pénzüket osszák meg egy partnerrel. A placebóhoz képest az oxitocint kapott résztvevők hajlamosabbak voltak pénzt ajánlani, ha partner megbízhatónak tűnt, azonban ez a csoport sem volt hajlamosabb a pénzt egy látszólag megbízhatatlan személlyel megosztani.

"Az oxitocin nem a mágikus hiszékenység-bájital, amit a hírekben vagy az interneten állítanak" - foglalta össze Moira Mikolajczak vezető kutató a Pszichológiai Tudományos Egyesület sajtóközleményében.

Szerelem esetén rózsaszín ködbe burkol Ezen kívül több tanulmányban is szerepel, hogy az agyban, szerelembe esés során a dopaminon, adrenalinon és vazopresszinen kívül oxitocin is felszabadul - ezek közül néhánytól egy szerelmes ember teljesen elveszti a fejét.