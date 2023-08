Így mérgez a gyermekkori trauma generációkon át

A gyermekkori traumák, például a bántalmazás, az érzelmi elhanyagolás vagy a családon belüli erőszak jelentősen növelheti a nők későbbi terhességi komplikációinak, illetve a koraszülésnek a kockázatát – számol be a BMJ Open című szaklapban közzétett kutatási eredményekről a Medical XPress. Az eredmények alapján elmondható: esetükben gyakoribb a terhességi cukorbetegség, a magas vérnyomás, a depresszió/szorongás, valamint a kis súlyú, illetve koraszülött csecsemő születése.

A gyermekkori traumatikus élmények évtizedekkel később is károkat okozhatnak. Fotó: Getty Images

A gyermekkori trauma felgyorsítja a sejtek öregedését

Míg a korábban közzétett kutatások szerint a gyermekkori traumák számos negatív hatással lehetnek a felnőttkori egészségre, eddig nem volt világos, hogy ez kiterjed-e a terhességre is. Ennek további feltárása érdekében a kutatók 32 releváns, 1994 és 2022 között megjelent tanulmányt elemeztek. A legkisebb vizsgálatban alig ötvenen, míg a legkiterjedtebb kutatásban közel 12 ezer nő vett részt. Az eredmények szerint azokat a nőket, akik valamilyen gyermekkori traumát éltek át, 37 százalékkal nagyobb valószínűséggel érte valamilyen terhességi komplikáció, emellett 31 százalékkal nagyobb valószínűséggel hoztak világra kis súlyú vagy koraszülött babát.

A kutatók szerint az eredményekre több magyarázat is lehet. A gyermekkori trauma megváltoztathatja egyebek mellett az immunrendszer működését, illetve az agy szerkezetét és működését, sőt felgyorsíthatja a sejtek öregedését is. Korábban közzétett kutatások már bizonyították, hogy a gyermekkori trauma összefügg a felnőttkori káros szenvedélyekkel, beleértve a kábítószerhasználatot, a fizikai inaktivitást és a rossz táplálkozást is. Ezek pedig szintén növelhetik a terhességi komplikációk esélyeit. A kutatok reményei szerint az érintett nők azonosítása és személyre szabott gondozásuk segíthet a mentális és fizikai egészségük megőrzésében, javításában.