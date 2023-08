„Ne menjenek nyugdíjba” – tanácsolja a 101 éves orvos

Immár 70 éve dolgozik neurológusként az Egyesült Államokban Dr. Howard Tucker. A CNBC cikke szerint ebben az orvosszakmában ő a világ legidősebb, jelenleg is praktizáló szakembere. Rendkívül izgalmas életet élt, már a koreai háborúban is vezető neurológusként szolgált az amerikai hadseregben. Szerinte az agynak is olyan edzésre van szüksége a működéshez, mint az elmének..

"Gyakran kérdezik tőlem, hogyan tartom fiatalon az agyamat. A jó gének és egy kis szerencse előnyös lehet, van egy elv azonban, amely szerint élem az életem: mindig próbálom valamivel lekötni az elmélet, legyen szó munkáról, szórakozásról, vagy bármilyen társas elfoglaltságról. Mint a testünkben lévő izmoknak, úgy az elmének is állandó edzésre van szüksége" – hangsúlyozta a neurológus.

Az idős férfi három fontos tanácsot adott azoknak, akik idős korban is frissen akarják tartani az agyukat. Ezek az alábbiak:

Ne menjünk nyugdíjba

"Számos kutatás összefüggést talált a nyugdíjba vonulás és a fokozott kognitív hanyatlás között – ezért még mindig nem hagytam fel a munkával" - meséli az idős neurológus. 89 éves felesége, Sara (akivel már több mint 66 éve élnek házasságban) pszichiáterként még szintén dolgozik.

Maradjunk szociálisak

A szakember szerint az élénk szociális interakciók szintén hozzájárulhatnak a mentális egészség megőrzéséhez. "Sajnos az én koromban az egykori barátaim, kollégáim és a családtagjaim egy része már elhunyt. De szerencsés vagyok, hogy a munkám lehetővé tette számomra, hogy kapcsolatot építsek ki fiatalabb kollégáimmal" - mondta el az orvos. Feleségével ügyelnek arra, hogy hetente többször is együtt vacsorázzanak ismerősökkel, vagy a gyermekeik családjával, és gyakran járnak közösségekbe is.

Olvassunk, akár szórakozásból is

Elmondása szerint napi szinten olvasgatja a legújabb kutatási anyagokat, hogy képben legyen az aktuális tudományos vívmányokkal. De ugyanilyen hasznosnak tartja azt is, hogy egy szépirodalmi vagy sci-fi könyvben mélyedjen el, szerinte ugyanis ez szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy az elme friss és éles maradjon.