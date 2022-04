Mit keres a lézer a nőgyógyászati rendelésen?

A különböző szépészeti eljárásokon túl a klinikákon egyre nagyobb szerep jut a lézernek bizonyos nőgyógyászati problémák kezelésében is. Míg az intim területeken kialakuló elváltozásokat korábban elsősorban sebészeti eljárásokkal kezelték, a lézernek ezeken a területeken is komoly előnyei vannak: pontosabb, precízebb bemetszés végezhető vele, alacsonyabb a fertőzések kialakulásának a veszélye és a szövetek megfiatalításával érhet el hatékony eredményt. Az inkontinencia és a hüvelyszárazság kezelésére, a szövetek megfiatalítására és a szexuális élet javítására egyaránt alkalmasak ezek az eljárások. Dr. Regényi Péter szülész-nőgyógyász, a Vitalium Laser Centre társtulajdonosa és orvos igazgatója beszélt nekünk a lézer nőgyógyászati felhasználásáról.

Milyen beavatkozások végezhetők lézerrel? Szemölcsök és tyúkszemek eltávolításától hüvelyi problémák és az inkontinencia kezeléséig számos felhasználási módja ismert a lézernek. Összegyűjtöttük, milyen előnyei vannak a lézerkezeléseknek, illetve, hogy milyen panaszok ellen alkalmazhatóak nagy hatékonysággal.

Szén-dioxid vagy erbium lézer?

"Magyarországon az elsők között nálunk, Hévízen végeztünk ilyen kezeléseket, így nekünk van talán a legrégebbi tapasztalatunk ezekről az eljárásokról. Az első lézeres kezelések vizelettartási zavarok enyhítését szolgálták, de a páciensek ezt követően is szűkebb hüvelyről és javuló szexuális életről számoltak be. Ezen tapasztalatok alapján dolgozták ki az ellazult hüvelyfal megerősítésére szolgáló lézeres kezeléseket, amelyeket később enyhébb hólyag- és végbélsérvekre is kiterjesztettek" - mondta el Dr. Regényi Péter. Hozzátette: ezek a fájdalommentes, non-invazív kezeléseket azóta is egyre nagyobb hatékonysággal alkalmazzák az intim egészség megőrzésére vagy visszanyerésére.

Persze maga a technológia is sokat fejlődött az elmúlt évek során. Az első lézerkezeléseket szén-dioxid-lézerrel végezték el, amelyek ugyan a mai napig használatban vannak, az általuk okozott apró mikrosérülések miatt nem minden esetben voltak ideálisak. Hamarosan alkalmazni kezdték az erbium lézereket is, amelyek kíméletesebbek a szövetekhez, a beállítások függvényében pedig 5-től akár 110 mikron mélységig hatnak a szövetekben, és akár precíziós vágásokat is elvégezhet vele az orvos. Komoly előrelépést jelentett továbbá az úgynevezett neodínium lézer kifejlesztése, melyet az arcesztétikában már korábban is alkalmaztak, de előnyeit már bizonyos nőgyógyászati klinikákon is kiaknázzák. Nagy előnye, hogy 20-szor mélyebbre hat bármelyik jelenleg alkalmazott lézernél, 10 mm mélységig képes átalakítani a kötőszövetek szerkezetét. "A lézer hatására a kötőszöveti rostok 20-30 százalékkal megrövidülnek, ami után a szövetek feszesebbé válnak. Ez alátámasztja a húgycsövet, szűkíti a hüvelyt, illetve javítja a mikrokeringést is, ami visszafordíthatja a változókorral járó hüvelyszárazságot. Tulajdonképpen visszafiatalíthatóak a szövetek ezzel az eljárással" - mondta el a szülész-nőgyógyász. A felsorolt lézeres kezelésekkel többek között az alábbi nőgyógyászati panaszok gyógyíthatóak.

Stressz- és késztetéses inkontinencia

A vizelettartási zavarok sajnos a mai napig tabutémának számítanak, holott rengeteg ember küzd efféle problémával. A nők körében szülést követően, illetve a változókor időszakában lehet gyakoribb az előfordulása, de tulajdonképpen bármelyik életszakaszban jelentkezhetnek a kínos panaszok. Három fő típusát különböztethetjük meg: stressz-inkontinenciáról akkor beszélünk, ha köhögéskor, tüsszentéskor, futáskor vagy fizikai terhelés esetén tapasztalunk vizeletvesztést. Késztetéses inkontinencia esetén a változókorral járó ösztrogénhiány a húgycső ellazulását és a belső záróizomzat záró funkciójának csökkenését eredményezi. Előfordulhat továbbá, hogy a stressz és a késztetéses inkontinencia tünetei együttesen jelentkeznek, ilyenkor kevert inkontinenciáról beszélhetünk.

A lézeres inkontinencia kezelés megerősíti a kötőszöveti rostokat, amelyek így hatékonyabban alátámasztják a hólyagalapot, kijavítva így a megváltozott anatómiai helyeztet, ami a vizeletvesztéshez vezetett. Hatására a húgycső körüli érhálózatban is felélénkül a vérkeringés, az oxigénellátás pedig regenerálja a sorvadt szöveteket. A vizelettartási zavarok már néhány kezelést követően is szinte teljesen megszüntethetők, ami jelentősen javítja a páciensek életminőségét - emelte ki Dr. Regényi Péter.

Hüvelyszárazság

A hüvelyfal sorvadása és elvékonyodása fájdalomérzettel és viszketéssel jár, ami egyrészről rendkívül kellemetlen, másrészről az intim együttléteket is ellehetetleníti, fájdalmassá teszi. A probléma szintén rengeteg nőnél jelentkezik változókorban, a legmodernebb lézeres kezeléseknek köszönhetően azonban hatékonyan enyhíthető. Hatására a hüvelyfal megvastagszik és visszatér a rugalmassága, a keringés javulásának köszönhetően pedig a hüvelyszárazság panaszai is enyhülnek.

Tág hüvely szindróma

A szüléseket követő, kitágult hüvely a párok intim együttléteire is hatással van, illetve a hüvelyfal körül meggyengült kötőszövet tartási elégtelenséghez vezethet, ami az imént említett inkontinencia kialakulásához is hozzájárul. A beavatkozás a lézer hőjét használja fel, hogy a kötőszövetben a kollagénrostok megerősödjenek és fokozódjon az új kollagénállomány kialakulása. Ennek hatására a hüvelyfal erősebbé és rugalmasabbá válik. Enyhébb fokú hólyag- és végbélsérv esetén szintén alkalmazható ez a kezelési mód.

Lézeres kisajak-plasztika

Bizonyos nők kisajkai már a születésük kezdetétől nagyobbak az átlagosnál, ami a szexuális életet is megnehezíti, valamint komoly önértékelési problémákat is okozhat az érintetteknél. A probléma régóta orvosolható hagyományos sebészeti eljárásokkal, viszont a lézeres kisajak-plasztika nagy előnye, hogy nincs hegképződés, és a gyógyulás időszaka is rövidebb.

HPV-kezelés

A lézeres kezelések egyik legújabb perspektívája az úgynevezett Humán Papilloma vírus (HPV) visszaszorítása és elpusztítása. Ezzel pedig komoly betegség előzhető meg: Magyarországon a 15 és 44 év közötti nők esetében a mellrák után améhnyakráka 2. leggyakoribb daganatos megbetegedés, mely esetek 95 százalékáért a HPV-fertőzés tehető felelőssé. A vírus legtöbbször a méhszáj hámjába fészkeli be magát, ezen a területen ugyanakkor egy nagyjából negyedórás, fájdalommentes kezelés elpárologtatja a felszíni hámot, ezzel együtt az összes HPV típus döntő többsége is megsemmisül.