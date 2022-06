Évtizedek óta használják a lézert különböző szépészeti beavatkozásokhoz, hiszen a hagyományos sebészeti eljárásokhoz képest biztonságosabb és precízebb vágások végezhetők el velük, és a sebgyógyulás is gyorsabban, problémamentesebben zajlik le. Az orvosok eszköztára is jelentősen kibővült az utóbbi évtizedekben, a már széleskörűen használt eszközök mellett egyre nagyobb teret kapnak az innovációk.

A magyarországi klinikákon is jól ismertek már a szén-dioxid, valamint az Erbium lézerrel végzett szépészeti kezelések, amelyek a bőr felszínén, illetve maximum 500 mikron mélységig a bőrszövetben fejtik ki hatásukat. Kiválóan alkalmasak felszíni hámlasztásra, illetve egyes felszíni vagy felszínhez közeli kötőszöveti hibák kijavítására. Itthon is alkalmazzák már emellett az úgynevezett kettős lézer technikát, amellyel egyszerre képes kezelni a bőr felszínesebb és mélyebb rétegeit anélkül, hogy hegesedést, szövődményt okozna, vagy megnyújtaná a lábadozási időt. Segítségével már 10 milliméternyi mélységig hatolhat a kezelés, így a korábbi eljárásoknál hússzor mélyebb kötőszöveti hatás érhető el a segítségükkel.

Az újfajta lézeres technológiáknak köszönhetően már testszerte kezelhetők a kisebb-nagyobb rendellenességek. Dobribánné dr. Fekete Anikó bőrgyógyász, kozmetológus szakorvos segítségével összegyűjtöttük a legnépszerűbb esztétikai lézeres kezeléseket.

Feszes, fiatalos arcbőr

Az arcunk testünk azon része, amelyre a legnagyobb figyelem irányul, nem csoda hát, ha sokat törődünk az itt található esztétikai rendellenességekkel. A Fotona 4D egy olyan egyedi, műtéti beavatkozás nélküli lézeres kezeléssorozat, amely az arc külső felületét és szájüregi részét kezeli. A kezelés során kétféle lézersugár hullámhosszát használják, amelyek összehúzzák a kollagénrostokat és feszessé, fiatalossá varázsolják az arcbőrt. Négy fő részből áll a kezeléssorozat, melynek segítségével műtét nélkül, fájdalommentesen tartós eredmény érhető el. Jól alkalmazható a szájkörnyéki ráncosodásra hajlamos bőr esetén, kijavítja a kóros pigmentációt és a meglazult kollagén szerkezetét is. Az eredmény tartós, az arc akár 5-8 évet is fiatalodhat – mondta el a bőrgyógyász.

A modern lézeres kezelésekkel hatékonyan kezelhetők az arcbőr ráncai is. Fotó: Getty Images

A kezelés nem igényel előzetes előkészítést, érzéstelenítést, és szinte semmilyen fájdalmat nem okoz. Nagyjából 1-3 napig látható némi bőrpír az érintett területen, ami lábadozási idő nélkül gyógyul. Fontos azonban, hogy kezelés előtt és után két hétig a páciensek kerüljék a közvetlen napsugárzást és mellőzzék a szolárium használatát.

Búcsú a szarkalábaktól

Az idő múlásával a szemkörnyéki szövetek is veszítenek feszességükből, ráadásul az élénk mimika talán itt hagyja a leglátványosabb nyomait, amit az időjárási viszonyok, egyedi rossz szokások pedig csak tovább fokozhatnak. A Fotona lézerrel azonban már a szemkörnyék is hatékonyan és biztonságosan kezelhető, ami az eddigi lézergépek használatával nem volt lehetséges. A fájdalommentes kezelés során a szem körül sorakozó szarkalábak kisimulhatnak, a bőr pedig visszanyeri fiatalos feszességét.

Ajakfeltöltés lézerrel

A lézer segítségével non-invazív ajakfeltöltő kezelésre is lehetőség van, amelynek segítségével teltebb, egészségesebb ajkak érhetők el. Ez esetben is kétféle lézersugár együttes alkalmazásával biztosítják az eredményt. Az Erbium (Er:YAG) lézersugár stimuláló hatására szerveztünk saját maga állítja elő az ajkakban a kollagént, így az ajkak természetes formájukat veszik fel, az alsó és felső ajak teltsége ideális egyensúlyba kerül és az ajakkontúr is szépen kirajzolódik. A kezelés során nem használnak sem tűt, sem pedig vegyi anyagokat, a lézer a szervezet öngyógyító mechanizmusait indítja be.

Második lépésként a Neodínium (Nd:YAG) lézersugár a bőr mélyebb rétegeibe hatolva fejt ki stimuláló hatást a kollagén képződésre úgy, hogy nem roncsolja a kötőszövet egészséges részeit és az ereket. Az eljárás idősebb korban is rendkívül hatékony a ráncos, petyhüdt, elvékonyodó ajkak kezelésére, mivel a kollagénállomány újrastruktúrálódását és a szervezet természetes kollagéntermelését fokozza.

A beavatkozást minden esetben szakorvosi konzultáció előzi meg, amely kiszűri az esetleges kontraindikációkat (például az ajakherpesz) és a páciens segítségével elvégzik a beállításokat. Kezelés előtt és után minimum egy hétig a páciensnek kerülnie kell a közvetlen napfényt és a szoláriumozást a lézerrel kezelt területen. Krémeket, kozmetikumokat sem szabad használni aznap, amikor az ajakfeltöltést elvégzik.

Mellékhatásoktól nem kell tartani, a beavatkozást követően egyéni adottságoktól függően néhány napig feszülő érzés és az ajkak hámlása érzékelhető az érintett területen. Az ajkak feszessége a kezelést követően folyamatosan javul, általában 2-3 hónap után éri el a maximális hatást.

Lézeres zsírbontás

A nyak környékén, vagy a test más területein felhalmozódó zsírpárnák szintén hatékonyan felszámolhatók a kombinált lézeres kezelés segítségével. Már 2-3 kezelést követően a zsírszövet felszívódása centiméterekben mérhető, miközben a felszíni bőr feszesítő kezelése rugalmassá teszi a kezelt terület feletti hámréteget.

A kezeléssorozat két fő szakaszra osztható: először a kezelt területen a mélyben lévő zsírsejteket (egyéntől függően) maximum 45 fokra melegítik fel 3 percen át. Ettől a hőhatástól a zsírsejtek 60-70 százaléka elhal, és néhány nap alatt kiürül a szervezetből. Második lépésként pedig egy speciális lézeres eljárással feszesítik a kezelés felett lévő felszíni hámot.

A kezelés többszöri alkalmazása javasolt, minimum 10 nap szünettel a kezelések között, az ismétlésszám a zsírpárna vastagságától és a páciens kívánságától is függ – mondta el a bőrgyógyász. A lézeres zsírbontással nemcsak a zsír mennyisége, de a zsírsejtek száma is kevesebb lesz, így a hatás tartósabb a korábbi zsírleszívó kezelésekhez képest. A nyak és a dekoltázs mellett a kezelés jól alkalmazható a comb, has, fenék és felkar tájékán.