Milyenek a plasztikázott kisajkak?

A szépészeti kezelések palettája az utóbbi évtizedekben jelentősen kiszélesedett, aminek köszönhetően az általunk zavarónak, kellemetlennek tartott külső jegyek is biztonságosan megváltoztathatóak. Míg a legtöbb ember az arcon található eltéréseket korrigálná leginkább, a nők egy része nemi szervének megváltoztatása miatt fordulna orvoshoz. A labioplasztika vagy kisajakplasztika sok esetben nem csupán esztétikai problémát korrigál, de a beteg életminőségét is javíthatja. Dr. Regényi Péter szülész-nőgyógyász szerint egyre többen döntenek a lézeres kisajakplasztika mellett, melynek kezelése az elmúlt években is jelentős változásokon ment keresztül.

Miért jelentkeznek egyre többen labioplasztikára?

„Akárcsak egy nagy, elálló fül, vagy egy deformált orr, úgy a megszokottnál nagyobb kisajkak is komoly önértékelési problémákat okozhatnak az érintetteknél - az esetek nagyjából 70 százalékában ezen okból fordulnak orvoshoz az érintettek. Az esetek harmadában azonban a megnagyobbodott kisajkak fizikai panaszokkal is járnak. A nagyobb kisajkak problémát okozhatnak például a szexuális együttlétek során, de ellehetetleníthetnek bizonyos sporttevékenységeket is” – hangsúlyozta Dr. Regényi Péter. Hozzátette: a fanszőrzet viselésének trendje is megváltozott az utóbbi évtizedekben, az intim régió borotválásával pedig a kisajkak láthatóbbá, hangsúlyosabbá váltak. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy egyre több nő jelentkezik labioplasztikára.

A nők egy része számára nem csupán esztétikai gondot jelentenek a túl nagy kisajkak. Fotó: Getty Images

A szülész-nőgyógyász több mint 360 lézeres kisajak plasztikát végzett már: a legfiatalabb páciense 13, a legidősebb pedig csaknem 60 éves volt, így elmondható, hogy a kezelés szinte minden életkorban jól alkalmazható. A lézeres eljárás nagy előnye, hogy ambulánsan végzik, nincs szükség hosszabb előkészületre, illetve tartós orvosi felügyeletre. Helyi érzéstelenítést követően egy szorító műszert helyeznek fel a kisajkakra, melynek segítségével elvékonyítják a szöveteket, valamint lezárják a nyirok- és mikroereket. Ezt követően a lézer segítségével eltávolítják a kisajak felesleges részeit. A beavatkozást követő fél órában megfigyelik a pácienseket, ha pedig az orvosok mindent rendben találnak, utókezelési tanácsokkal, valamint a gyógyulást felgyorsító kenőcsökkel és gyógyszerekkel hazaengedik a pácienseket.

Teljes gyógyulás: 4-5 hét

A beavatkozást követő két napot javasolt pihenéssel tölteni, a teljes gyógyuláshoz azonban 4-5 hétre van szükség, ennyi időt vesz igénybe ugyanis az, hogy a kezelt területen a sebfelület behámosodjon. Négy hét után egy kontrollvizsgálat során az orvosok is meggyőződhetnek róla, hogy a gyógyulás megfelelő ütemben halad – mondta el a szülész-nőgyógyász. Hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a műtéti területen jelentkező duzzanat és seb mielőbbi gyógyulása érdekében a páciens betartsa az orvosi előírásokat az otthoni kezelést és az intenzív mozgást illetően.

A lézeres kezelés nagy előnye, hogy nincs utána hegesedés, így a beavatkozásnak szabad szemmel jóformán semmilyen nyoma nem marad. Dr. Regényi Péter a hévízi klinikán egy varrásmentes technikát is alkalmaz, melynek során a szöveteket „összeforrasztják”. Ennek köszönhetően nincs szükség a műtétet követő öltésekre, ami tovább javítja az esztétikai végeredményt.

A gyógyulási folyamatot segíti, ha a kezelést követő néhány napban a páciens nem végez megerőltető tevékenységeket. Vannak továbbá olyan hámosítást elősegítő krémek, hűtő hatású kriogélek, illetve lokális antibiotikumokat és gyulladáscsökkentőt tartalmazó készítmények, amelyekkel a beavatkozást követő esetleges kellemetlenségek tovább csökkenthetőek.