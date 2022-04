Milyen beavatkozások végezhetők lézerrel?

Több mint hatvan évvel ezelőtt, 1960-ban alkotta meg az első lézersugár kibocsátására alkalmas szerkezetet az amerikai mérnök és fizikus, Theodore Harold Maiman. A lézertechnológia felhasználásának spektruma az elmúlt évtizedek során jelentősen kibővült, szerepe pedig a gyógyászatban is egyre nagyobb. Ma már számtalan felhasználása ismert a bőrkeményedések és szemölcsök eltávolításától kezdve a különböző esztétikai és nőgyógyászati kezelésekig.

A lézeres kezelés előnyei

A hagyományos sebészeti eljárásokkal szemben számos komoly előnye lehet az ilyen beavatkozásoknak. Alapvetően jóval biztonságosabbak: a lézersugárral a szikéhez hasonló módon vághat az orvos anélkül, hogy a kezében tartott eszköz közvetlenül hozzáérne a bőrfelülethez, ez pedig jelentősen lecsökkenti a fertőzések veszélyét. Mivel a kisebb átmérőjű ereket a lézersugár azonnal lezárja, így a vérzés mértéke is sokkal kisebb, mint amikor szikét használ az orvos. Ráadásul a szöveteket is kevésbé károsítja, aminek köszönhetően a kezelést követően kisebb fájdalommal jár a gyógyulás, a hegesedés is elhanyagolhatóbb mértékű.

Számos női problémára megoldást jelenthet az intimlézer. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

h i r d e t é s

A lézer elsősorban a szépészeti beavatkozások terén vált ismertté, hiszen évtizedek óta alkalmazzák. Magyarországon is régóta ismertek a szén-dioxid, valamint az Erbium lézerrel végzett szépészeti kezelések, melyek a bőr felszínén, illetve maximum 500 mikron mélységig a bőrszövetben fejtik ki hatásukat. Kiválóan alkalmasak felszíni hámlasztásra, illetve egyes felszíni vagy felszínhez közeli kötőszöveti hibák kijavítására. Szintén elérhetőek már itthon azok az úgynevezett kettős lézer technikák, amellyel egyszerre lehet kezelni a bőr felszínesebb és mélyebb rétegeit anélkül, hogy hegesedést, szövődményt okoznának, vagy megnyújtanák a lábadozási időt. A Fotona Twinlight 3D technikája lehetővé tette, hogy ne csak 500 mikron mélységig hatoljon a kezelés a bőrben, hanem 10 mm mélységig, ezáltal 20-szor mélyebb kötőszöveti hatás érhető el. Segítségével a kezelés nem okoz felszíni hámsérülést, teljesen fájdalommentes és ambulánsan igénybe vehető.

Milyen kezelések végezhetőek lézerrel?

Inkontinencia

A lézertechnológia megoldást nyújthat a vizelettartási zavarokkal küzdők számára is. Szülést követően, a gátizomzat megnyúlása miatt sok nőnél alakulhat ki az úgynevezett stressz inkontinencia, ami kellemetlen vizeletcsepegést eredményez. A változókor ösztrogénhiányos állapota is okozhat vizelettartási zavarokat, ez esetben késztetéses inkontinenciáról beszélünk. A lézeres kezelés a kollagén újra rendeződésével támasztja meg a hólyagot és szűnteti meg a problémát.

Hüvelyi problémák

Egyre nagyobb arányban használnak lézeres kezeléseket hüvelyi problémákban szenvedőknél is. Főképp a menopauzát kísérő hormonális változások hatására alakul ki sok nőnél hüvelyszárazság, ami nem csak viszkető, kellemetlen tünetekkel jár, de az intim együttléteket is megkeseríti. A lézeres eljárás azonban megerősíti a hüvelyhám alatti kötőszövetet, a hüvelyfal pedig visszanyerheti korábbi formáját és rugalmasságát. Az intimlézer kezelésnek köszönhetően a hüvelyfal is megerősödik, a hüvelytágasság megszűnik. Alkalmazható a lézer továbbá méhszájseb és méhszáj elváltozások kezelésére is, amelyek szűnni nem akaró intim problémák egész soráért lehetnek felelősek.

Arcesztétikai kezelések

A magyarországi klinikákon számtalan lézeres arc- és testesztétikai kezelés közül válogathatnak a páciensek. Eltüntethetőek ilyen módokon többek közöttpattanásokozta hegek és más pigmentegyenetlenségek az arcbőrről, de a szem alatt húzódó ráncok kiiktatására is alkalmazhatóak. Az öregedéssel járó, egyre egyenetlenebb bőrfelületek a lézeres mélyhámlasztásnak köszönhetően kisimulnak, a bőr bársonyosabb tapintásúvá válhat. Az ajkak teltségét, rugalmasságát és tónusát is javítani lehet a kollagénállomány lézeres stimulálásával, a száj kötőszövete a megfiatalító eljárásnak köszönhetően feszesebbé tehető.

Testesztétikai kezelések

Testünk jóformán minden részén alkalmazható valamilyen lézeres esztétikai kezelés. Szülést követően a bőr alatti kötőszövet nem tud minden esetben megfelelően regenerálódni, ami miatt terhességi csíkok vagy striák alakulnak ki. A lézeres kezelés azonban a kollagénrostok újratermelődését eredményezi, az irharéteg pedig feszesebbé és rugalmasabbá válik. A borotválásnál jóval hatékonyabban és hosszabb ideig megszabadulhatunk a nem kívánt szőrszálaktól is a lézeres szőrtelenítés segítségével, ráadásul a bőr számára is kíméletesebbek ezek az eljárások az állandó epilálásnál.

Viszonylag új szolgáltatásnak számít a lézeres körömgomba kezelés, ami igen hatékony, hiszen a körömlemez károsítása nélkül képes elpusztítani az alatta tanyázó gombákat és más kórokozókat. Nagy előnye, hogy a hagyományos ecsetelésénél és gyógyszeres kezelésnél jóval gyorsabban érhető el vele siker, mellékhatások nélkül. Bőrkeményedések, tyúkszemek, illetve vírusos szemölcsök eltávolítására szintén egyre nagyobb arányban alkalmaznak lézereket. A műtéti sebek az ilyen kezeléseket követően gyorsabban és kisebb hegesedés mellett gyógyulnak.