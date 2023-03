Gyermekkorban azokat az elhúzódó fájdalmakat tartjuk krónikusnak, amelyek legalább három hónapja fennállnak, illetve rendszeresen visszatérnek. A magyar gyermekek mintegy 30 százaléka érintett, és a Bethesda 2016-os vizsgálata alapján minden huszadik gyermek tartós, folyamatos fájdalommal küzd. A fájdalomkezelő centrumban leggyakrabban fejfájás, hasfájás és ízületi fájdalmak miatt jelentkeznek a gyermekek és családjaik.

A Fájdalomkezelő Centrum rajzpályázatot is hirdetett a jubileum alkalmából. Fotó: Bethesda Gyermekkórház

Jelentősen befolyásolja az életminőséget

A fájdalom a gyermek – és a családja – életminőségét is jelentősen befolyásolja. Hosszú távon, kezelés nélkül a fájdalom felnőttkorban is fennmaradhat, annak minden egészségügyi és társadalmi költségével. Sok betegre jellemző, hogy fájdalmuk nemcsak egy, hanem egyszerre több testtájat is érint. Az ellátott páciensek döntő többségénél úgynevezett elsődleges fájdalom szindrómával találkoznak, ami azt jelenti, hogy a fájdalom elveszítette vészjelző működését, és így nem pusztán egy szövetsérülés vagy fertőzéses-gyulladásos betegség jele, hanem maga a fájdalom a betegség. A panaszok jellemzően hónapok vagy akár évek óta fennállnak, számos kezelési kísérlet ellenére is.

„A Bethesdában a szakemberek felismerik azokat az ellátatlan igényeket, amelyet a megfáradt egészségügy gyakran nem tud ellátni. Ehhez küldetéses emberek kellenek, olyanok, akikben van bátorság. Ennek ünnepe ez a mai nap is” – fogalmazott dr. Szabó Miklós, a Bethesda Gyermekkórház Felügyelő Bizottságának elnöke a dr. Gyimesi-Szikszai Andrea és dr. Major János kezdeményezésére megalapított centrum fennállásának tizedik évfordulója alkalmából tartott ünnepségen március elsején. Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója megerősítette, hogy mindig az ellátatlan gyermek a legfőbb motiváció, így lett egy kis ambulanciából országos jelentőségű fájdalomcentrum.

Valószínűleg sokan emlékszünk még, hogy ha gyerekkorunkban fájt esténként a lábunk, azt mondták rá: növekedési fájdalom. De az is lehet, hogy pont a mi gyerekeink panaszaira mondták ezt az orvosok a közelmúltban. De mi is valójában ez a rejtélyes tünet?

VR szemüveggel a fájdalom ellen

A centrum csapata elkötelezett a heveny fájdalom csillapításának ügye mellett is, ezért egyre inkább vezető szerepet vállal a Bethesda Gyermekkórház egyéb járó- és fekvőbeteg részlegein a fájdalomcsillapítás fejlesztésében és támogatásában. Aktuálisan a virtuális valóság, pontosabban VR szemüveg alkalmazásával igyekeznek elősegíteni a fájdalmas orvosi tevékenységek elviselhetőbbé tételét.

A gyógyító közösség sokféle szakembere közösen segít egy-egy családnak a fájdalommal való megküzdésben. A kezelésbe bevonják a családot, a pedagógusokat, de együttműködnek a Bethesda Gyermekkórház más gyógyító osztályaival és külső szakemberekkel is. Jelenleg évente 400 ambuláns és csoportterápiás, valamint 50 nappali osztályos kezelést végeznek. A betegek sokszor az ország távoli részéről érkeznek, korlátozott terápiás lehetőségekkel. Az ő hatékonyabb ellátásuk, támogatásuk, valamint a krónikus fájdalommal kapcsolatos ismeretek és terápiás lehetőségek minél szélesebb körű terjesztése érdekében önsegítő könyv, honlap és tizenéveseknek szóló ingyenesen elérhető munkafüzet létrehozását is tervezik az idei év folyamán.

