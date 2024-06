Minden 7. gyerek ezzel küzd, évekig várnak a kezelésre

„Minden hetedik gyermek mentális problémával küszködik. Ennek az iszonyatos mentális járványnak beláthatatlan következményei lesznek” – idézte Pászthy Beát, az Egészségügyi Szakmai Kollégium gyermekpszichiátria és addiktológia tagozatának elnökét a Népszava. A szakember a Bethesda Gyermekkórház új gyermek-pszichoterápiás központjának csütörtöki átadásán mondta ezt. Hozzátette, az új központ a mentális betegséggel küzdő gyerekek közfinanszírozott ellátására ad lehetőséget, ami azért nagy szó, mert véleménye szerint az állami rendszerben katasztrofális a mentális ellátás helyzete. Egy-egy kezelésre ugyanis akár éveket is várni kell, de még a magánszektorban is több hónapos várólistára számíthatnak az érintett családok.

Minden hetedik gyermek mentális problémával küszködik. Fotó: Getty Images

Ez kell tudni az új segítő központról

Az új segítő központban az úgynevezett kognitív-terápiára épülő gyermekpszichiátriai foglalkozásokat tartják. Az intézmény az ország bármely pontjáról fogadja a háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval rendelkező, 8 és 18 év közötti, szorongással, kényszerbetegséggel vagy az úgynevezett figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral (ADHD) diagnosztizált pácienseket.

„Ha valaki most jelentkezne be, őt legkorábban két hónap múlva tudják fogadni az első állapotfelmérő beszélgetésre” – ismertette Németh Laura klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a részleg vezetője. Elmondása szerint az általuk alkalmazott módszer a pozitív viselkedés- és élményterápiára épül, a gyerekek kezelésébe pedig a szülőket is bevonják. gyermekük kezelésébe.

Átmeneti otthont is biztosítanak

Az épület családi ház jellegéből adódik, hogy két 30-40 négyzetméteres apartman kialakítására is lehetőség nyílt. Itt a hosszú kezelésre, génterápiára szoruló gyerekeket és családjukat tudják átmenetileg elszállásolni – emelte ki Velkey György főigazgató.