Egy nap alatt összegyűlt a pénz a Bethesda klímáira

Mint azt megírtuk, a Bethesda a tönkrement eszköz javításán túl további négy rendelő klimatizálásához szeretett volna összegyűjteni 10 millió forintot, erről tett közzé Facebook-oldalán egy bejegyzést csütörtökön. Pénteken délután aztán újabb fejleményt osztottak meg az ügyben: alig egy nap alatt nemcsak a javítási költségek forrását sikerült megteremteni, de a négy rendelő és egyéb helyiségek klimatizálása is lehetővé vált.

A műtő klímaberendezésének javítását a kórház fenntartója, a Magyarországi Református Egyház fizeti ki teljes egészében. Eközben a Ferencvárosi Torna Club sportolói és dolgozói is felajánlottak az intézmény számára 10 millió forintot.

„Egy névtelenségét kérő kiemelt nagyösszegű adományozónknak; az összefogásban résztvevő számtalan támogatónknak és a cégek felajánlásának köszönhetően még nagyobbat álmodhatunk és azon helyiségek is sorra kerülnek a klimatizálásban, melyeket nem is remélhettünk. A sürgősségi várakozó, a sebészeti betegőrző kórterem, a neurológiai betegfogadó tér, ADHD ambulanciánk vizsgálója, génterápiás kórtermünk és az otthonlélegeztetési alváslabor klimatizálása is megoldódik a következő hetekben” – teszi hozzá a Bethesda a pénteki Facebook-posztban.

