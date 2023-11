Kínzó tünetek odalent: innen tudhatjuk, mivel állunk szemben

Hüvelyfolyást okozó nemi betegségek

A trichomoniázis egy gyakorinak számító, nemi úton terjedő betegség. A kórképet egy, a nemi szervekben élősködő egysejtű, a Trichomonas vaginalis okozza, tünete pedig a hüvelyben vagy a húgycső környékén jelentkező viszketés, égő érzés, amelyet vizeletürítési nehézségek vagy fájdalom kísérhet. Nők esetében a fertőzésre kóros, sűrű, habos vagy híg és zöldes-sárgás színű, kellemetlen, halszagra emlékeztető folyás, valamint a nemi élet közben érzett fájdalom hívhatja fel a figyelmet. A betegség időben alkalmazott antibiotikumokkal szövődménymentesen gyógyítható.

A Chlamydia trachomatis nevű baktérium tünetmentesen is fertőzhet. Nők esetében jellemző lehet rá a sárgás, zöldes vagy szürkés árnyalatú, kellemetlen szagú folyás, amely gyakran a menstruációs ciklus közepén vagy után jelenik meg. Okozhat rendszertelen havivérzést, égő érzést vizelés közben és alhasi fájdalmakat is. Kezelése antibiotikumkúrával történik.

ELTÉRŐ TÜNETEI VANNAK AZ EGYES HÜVELYI PROBLÉMÁKNAK. FOTÓ: GETTY IMAGES

A Neisseria gonorrhoeae baktérium által kiváltott gonorrhoea (tripper, kankó) betegség nemcsak a nemi szerveket, de a húgycsövet, a végbél nyálkahártyáját, valamint a szem kötőhártyáját is megtámadja. Bár az antibiotikummal kezelhető kórkép a legtöbbször tünetmentes, egyes esetekben bővebb hüvelyfolyást és vizelés közbeni fájdalmat okozhat, megzavarhatja a menstruációs ciklust, valamint hasi fájdalommal is együtt járhat.

A hüvelyfertőzés olyan kellemetlen kórkép, amellyel szinte minden nő találkozik élete során. Fontos a gyors, hatékony és célirányos kezelés, amelynek érdekében érdemes elkülöníteni egymástól a gombás és bakteriális fertőzésre utaló jeleket.

Fekélyek, sebek és szemölcsök

Vannak olyan nemi betegségek is, amelyek elsősorban nem a hüvelyváladékban okoznak elváltozásokat. Ilyen a napjainkban is terjedő szifilisz, nemi herpesz és HPV-fertőzés is. A Treponema pallidum nevű baktérium okozta szifilisz tünetei a szexuális aktustól függően a hüvely nyálkahártyáján, a makk bőrén vagy a szájnyálkahártyán alakulnak ki. A látványos, de általában fájdalommentes fekélyek terápiája a penicillin.

A nemi herpesz (Herpes genitalis) esetén a Herpes simplex vírus 1-es és 2-es típusa okozta tünetek a nemi szerveken és környékükön vagy a végbélnyílás körül jelentkeznek. A fájdalmas, sebes hólyagok orális közösülés esetén – a szájherpeszhez hasonlóan – akár az ajkakon, a száj körül is megjelenhetnek. A betegség célzott gyógyszeres kezeléssel lerövidíthető, valamint a kiújulása is megelőzhető.

A nemi szemölcsöket okozó humán papillomavírus (HPV) a méhnyakrák legfőbb kiváltója. A betegség gyakran tünetmentesen fertőz, azonban a szemölcsök mellett különböző növedékeket is előidézhet a nemi szerveken, vagy – orális szexet követően – a szájban. A fertőzés a legtöbb esetben magától gyógyul, a bőrelváltozásokat pedig gyógyszerekkel, ecsetelőkkel, fagyasztással, égetéssel vagy műtéttel lehet eltávolítani.

Gomba okozta hüvelyfolyás

Az egyik legsűrűbben előforduló hüvelyfertőzést a hüvelyflórában természetes módon is megtalálható gombák okozzák, amelyek valamilyen körülmény hatására kórosan elszaporodnak. Az alapvetően nem szexuális úton terjedő – orvosi nyelven vulvovaginalis candidiasisnak (VVC-nek) nevezett - kórkép hátterében a leggyakrabban a Candida albicans áll. A fertőzés jellegzetes tünete a hüvelyben jelentkező erőteljes viszketés, valamint a darabos, fehér, túróra emlékeztető állagú, szagtalan hüvelyváladék. Esetenként a szeméremtestben is érezhető égő fájdalom, valamint a fertőzés vizelési panaszokkal is együtt járhat, amelynek fő oka a húgycsőnyílás közelsége.

A hüvelygomba kezeléséhez általában elegendő a helyileg alkalmazott kúpok és kenőcsök használata, súlyosabb, visszatérő fertőzéseknél azonban szükség lehet szájon át szedhető gombaellenes gyógyszerekre is. Enyhébb, szövődménymentes esetekben a gyógyszertárakban vény nélkül kapható készítmények közül válogathatunk, amelyek rövid időn belül képesek gátat szabni a fertőzésnek. A terápiát követően ajánlott a kórokozóknak ellenálló hüvelyflóra-visszaállító kezelést is tartani, amelyben nagy segítséget nyújthatnak a tejsavas és gyulladáscsökkentő készítmények, valamint az olyan változatok, amelyek hüvelyregeneráló hatású aloe verát vagy kamillát is tartalmaznak.